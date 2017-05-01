鏗鏘集》霸佔主席台與費力把事拖

台灣從黨國專制演變到民主，政府體制都在談改革，唯一繼續在亂的是立法院。國民黨不明是非，以民進黨的「先例」，動輒霸佔主席台，院長蘇嘉全不思建立公正、有尊嚴的議事規則，放任立委胡鬧，真有夠丟臉。

不錯，民主是一種拖死狗，效率低的制度，杯葛議事各國皆有，但霸佔主席台不是立法院的法定程序，也不是國民黨總理「民權初步」的「遺訓」。

議事從開始到終結，要有一套程序，否則便失控。美國國會參院依傳統及議事規則，有filibuster可供少數在一定限度內杯葛多數，有人把它漢譯成「費力把事拖」，音義都很傳神。

「費力把事拖」的遊戲規則，只要有四十一位參議員（五分之二加一）反對特定法案，他們便可以輪番作冗長辯論，沒有六十票（五分之三）的決議，不能終止辯論進行表決，這是以耗時間拖死法案的策略。

如果不讓法案胎死腹中，多數議員可以採取議事的「核子武器」來打破僵局，二○一三年，共和黨杯葛歐巴馬的人事任命，民主黨動用此項程序，以普通多數改變規則終止辯論，並通過人事同意案。川普任命的最高法院法官戈蘇奇受到民主黨無理杯葛，共和黨也以普通多數改變議事規則報復。

參院的議事核子武器是法定議事程序，萬不得已才使用，但有規矩可循；張牙舞爪霸佔主席台沒有秩序、沒有正當性，更沒有尊嚴。

在黨國體制下，民進黨無法以正常程序取得公平、公正待遇，訴諸粗暴抗爭，凸顯其不公，絕非正當傳統；現在民主制度建立，立法院應該重建正當程序，讓立委有尊嚴、負責任的問政，不能再把立法院當馬戲團。（作者王景弘，資深新聞工作者）