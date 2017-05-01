自由談》兩個八千億，藍軍態度差很大！

最近，兩個八千多億元的案子在立院內外吵翻天，一是年金改革，不改的話，只算十八％優存，一年要花掉政府八百多億元，十年就是八千多億；一是前瞻基礎建設，八年要投入八千多億元。

兩案都是八千多億元，執政的民進黨政府自是希望都過關，奇怪的是最大在野黨國民黨的態度，對減少政府負擔、避免倒閉的年金改革，一路反對，焦土抗爭，力挺激進反年改團體，對政府文攻武嚇甚至施加暴力。對增加政府支出的前瞻基建，國民黨也不管三七二十一，一路反對。

監督政府本是在野黨天職，但是，反對總要說出個道理，否則，就是為反對而反對，反對年金改革，就是要拖垮政府，反對前瞻基建，就是綁住政府不能作為，台灣無法前瞻發展，終致奄奄一息、坐以待斃。這是國家的在野黨嗎？還是被他國操弄役使、專為反對台灣的反對黨？

以年金改革來看，二○一二年馬英九任總統兼國民黨主席，曾言詞鏗鏘宣示，「今天不做，明天會後悔」，但是，馬的改革只剩一張嘴，任內一事不做、一事無成。

試想，馬如真改革年金，只算十八％就好，一年省八百多億，四年就省三千二百億，退撫基金現在就不會搖搖欲倒，改革不會那麼痛，馬英九也不會落得千古罵名。

再看前瞻基建那八千多億，錢要花在刀口上，必須真的前瞻評估效益，必須遵守程序，這些都很對，但不能當做焦土抗爭藉口，難道不把台灣反成焦土不罷休？

兩個八千億比較，十八％十年八千億，簡直像把錢丟到無底洞；前瞻基建的八千億，錢花下去，大多數人看得到、用得到，如軌道建設等，呼吸得到，如減少污染等，如有不當、浪費、弊案，大家可嚴格監督，不會容許把錢丟到錢坑。（胡文輝）