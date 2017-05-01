社論》川普、小英比比看！

千呼萬喚，川普所謂「史上最大規模」減稅計畫終於出爐。薄薄一頁，競選的稅改政見盡在其中，包括公司所得稅和商業實體稅降至最高十五％，大降海外利潤匯回的一次性稅率；取消遺贈稅、替代最低稅負和淨投資所得稅；削減個人所得稅由七級簡化為三級制、最高稅率降至卅五％，標準扣除額擴大為現行兩倍等。令人意外的，選舉時聲量最大的調整邊境稅，卻不在其中，就像未把中國列入匯率操縱國，美國自己拔掉虎牙，未來貿易談判顯然喪失不少籌碼。百日新政以來，川普這隻黑天鵝幾乎變成白天鵝，施政作為逐漸可被預期，愈來愈缺乏驚奇了。

川普執政風格的演變是政治觀察特殊案例，執政未及百日，他的支持度是歷來總統最低，若與同樣陷入低迷困境的小英總統對比，一方面反映兩人不同的施政理路及其影響，另外，或許能夠激盪出一些省思與經驗，足供台灣政府參酌。其實，兩人最大的不同在於，川普走的是內向型經濟發展模式，目標在推動經濟成長，增加就業機會，解決美國勞工階級失業與低薪問題；而小英則是以外向尋求突破的能量與空間，回頭挹注內部的經濟成長，政策目標則在維繫經濟成長的同時，更著重與分配相關的轉型正義、社會福利與保障勞工基本福祉等課題。易言之，川普政策以成長為優先價值，小英則重分配理念，並因此發展出不同的政策作為，產生不同的效應與評價。

川普以提振內部發展能量為要務，高舉「美國優先」、「製造業回流」，與「僱用美國人」、「購買美國貨」等主張，旗幟鮮明，政治正確，掌握了話語權，因此儘管經貿政策帶有濃厚保護主義、種族歧視色彩，降稅與鬆綁金融監管，立即受益者為華爾街與富人階級，尤其，川普本身為大商人，其家族企業在川普政策中可能有利益衝突的模糊糾葛，但川普政府依然振振有詞，一副為了美國利益、勢在必行之正義凜然狀。這些政策實際成效或許未如預期，但堅定作為至少展現川普兌現選舉政見的決心。而施政者的決心，往往是一種正面能量，有助於激勵民心，向偉大的目標（如「美國再度偉大」）邁進。

反觀以分配為施政基調的小英政府，政策帶有濃厚的社會主義色彩，與川普赤裸裸的資本主義作風截然不同。其實，台灣產業最堅實的基礎是製造業，尤其是科技硬體方面，若加上以海外為生產基地部分，則台灣製造業的強項鮮少國家可以比擬。而製造業在增加就業的效果上，不僅是服務業所不及，即使成功建構出五大創新產業，恐亦無法提供相同的工作機會。因此，政府應如台積電董事長張忠謀的建言，提振既有產業，解決其缺水、缺電與環保障礙，才能真正復興經濟。但一個重視分配的政府，顯然比較著重「進步」的主張與形象，不敢展現魄力排除投資障礙，自然而然便把重心偏向外部，例如推動新南向，鼓勵企業往東協與印度等發展。此舉固然可以降低對中國的依賴，卻只是依賴重心的轉移，由西進轉為南向，等於換湯不換藥。更由於重分配，因此異於川普降稅救經濟，小英政府反而增稅以挹注長照財源。台灣加稅的作法在全球一片降稅吸引投資的風潮下，顯得突兀與違和。

川普以一篇激昂的民粹演說開啟總統之路，標舉美國第一與保護主義，捲起全球風雲；相對的，台灣女總統的出現，亦開啟未有的新局，但新的局面卻不能促成經濟的躍升，改善低薪與就業窘態，進而將此熱能傳導到改革志業上。小英勤於修補社會矛盾與傷痕，卻拙於推動經濟前進，所謂的分配只能在既有資源與生存線上重新調整配置，自然引爆衝突，導致當前執政低迷的困境。川普經驗與主張仍待觀察與檢討，但其引導資源與民心往變革方向操作的能力，則是小英望塵莫及。受困愁城的小英，能否從中得到一些啟發與靈感？