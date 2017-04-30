自由廣場》羈押庭夜訊，何須全禁？

◎ 許文彬

刑事訴訟法最近新修了一個條文，對於在偵查階段的「羈押審查程序」，絕對禁止於深夜（午後十一時至翌日午前八時）訊問被告。法警們強烈不滿，正串聯發起抗議。

平心而論，法警們的抗議不是沒有道理的。法條原本規定，只要被告同意，法官深夜訊問是可以的。良以被告或犯罪嫌疑人因拘提或逮捕到場者，「應即時訊問」，這是法定之原則。例外才規定若被告不同意，法官始不可深夜訊問。

其實，深夜訊問，並不見得完全不利於被告。因為若訊問後，法官裁定不須羈押，被告立即可以回家；若是裁定羈押，也可儘快被送到看守所休息，在法庭外等候的家屬也可早些回家，不必連夜苦守相候。

只有在某些特殊例外情形，被告才可能會不同意於深夜接受訊問；如被告確實達到難以支撐繼續應訊的地步，然此與所謂「逼供」，並不必然相關。

觀乎此次修法禁止深夜訊問，乃是限於「羈押審查程序」而已，也就是所謂「羈押庭」法官訊問之階段，並不包括檢察官向法院聲請羈押之前的訊問程序。從而，修法的用意若說是要保護被告人權云云，也就站不住腳了。否則何以不適用於檢方訊問的時段，也不適用於司法警察訊問的時段？

這樣的修法，受益的恐怕只有「羈押庭」的輪值法官，可以不必深夜從家中趕回辦公室，進行卷宗審閱及開庭訊問。如此也就不難理解，這修法之提議乃是出於司法院；至於司法院之提議，可能也未曾與法務部商量過。

問題是，為了整體司法機制運作及正當程序的維護，不應絕對禁止「羈押庭」法官深夜訊問被告，始為正辦。體恤法官可以，但應另循途徑，例如：增加法官員額，以減少深夜值勤次數；給予優渥的加班費；在院內設置法官值勤臥室等。

新法甫上路，雖然法警陳抗有理，畢竟一時恐難以再次修法回復原來的規定。當下可做的是：增加法警員額，給予優渥的加班費，改善法院拘留室的空間和設備等。

總之，一項法制的更改，不能紙上談兵，坐井觀天，否則越改越糟。目前進行中的司法改革國是會議，亦當引以為鑑！

（作者為律師、中華人權協會名譽理事長）