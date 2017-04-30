自由廣場》美國太平洋司令「反武統」有感

◎ 姚中原

美國太平洋司令哈里斯四月二十六日首度出席國會軍事委員會「太平洋區安全挑戰的軍事評估」聽證會發言表示，雖然北韓核武與彈道飛彈是當前的最大威脅，但中國軍力現代化已超越防衛目的，旨在擊敗駐亞洲的美國軍隊，亦是需關注的重點；他更強調，中國任何以武力迫使台灣人民統一的作為，都是不可接受的。上述美軍現役高階將領的觀察及談話，正說明了中共「武統台灣」企圖從未改變，且中共視美國為未來「兩岸統一」的最大障礙。

近年來，中共有計畫性排除美國對亞太區域的影響力，以及持續增強對台灣的威脅程度，從未中斷過。以飛彈為例，國防部二○一五年八月三十一日向立法院公布的「中共軍力報告書」顯示，即使在馬政府時期，中共對台有針對性的飛彈部署，數量仍從一千四百餘枚增加到一千五百多枚。

不只如此，國防部今年三月二十日證實，中共火箭軍已增加新的部署，可更精準打擊台灣本島機場、港口、彈藥庫、雷達站及情報指揮、通訊中心的「東風十六型中程彈道飛彈」。

四月二十六日的上午，中國大陸第二艘航空母艦001A型、同時也是第一艘國產的航空母艦下水，南京軍區前副司令員王洪光表示，航母作用之一，就是將來對台動武時，停在台灣東部海面，阻斷來自第二島鏈的美軍救援艦隊。

總之，中共戰略威逼態勢，美國軍事專家看得很清楚也提出警告，我國人亦應有所警覺！

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學教授）