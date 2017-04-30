自由廣場》北京應正面解讀蔡總統四點談話

◎ 林文程

蔡英文總統接受「路透」專訪，如果北京也把「川蔡電」這部分談話當成重點，那就忽略了蔡總統對兩岸關係所釋放的善意。

蔡總統是在回答「路透」的兩個問題時所作的談話，其一是「您會與川普總統進一步談話嗎？您是否期待？」其二是「假如下次能再與川普總統通電話，您想傳達什麼訊息？」對於這樣引導式之假設性問題，蔡總統的回應，整體上相當平穩。任何人都知道，台美如此高層級之通話，需要雙方均有意願才能促成。蔡總統目前沒有規劃第二次「川蔡電」，而且理解川普目前迫切要解決的是，阻止北韓繼續發展核武及洲際彈道飛彈能力。為了取得北京對此一問題的合作，川普甚至願意在經貿議題上對中國讓步。台灣樂見美中合作以解決北韓核武問題，因此不會想成為美中目前合作的干擾因素，北京要思考的是，如何在北韓問題上讓川普滿意。

在這次訪談中，蔡總統用超過三分之一的篇幅說明她對兩岸關係的看法，這才是蔡總統這次接受訪問的重點，而且釋放相當多的善意。

首先，蔡總統重申不挑釁、沒有意外、維持現狀的承諾，對於北京在過去一年一系列打壓台灣的動作不出惡言、不製造麻煩，讓習近平可以專心從事國內政經改革及中共十九大的權力布局。

其次，蔡總統認為，習近平主席如果能展現彈性，用不一樣的角度看待兩岸關係，她相信兩岸關係未來會有更正面之發展。

第三，蔡總統指出，台海兩岸「都面臨一個新的問卷」，她期待中國大陸可用不同角度，共同來回答這張新的問卷。

第四，蔡總統指出，台灣願意與中國大陸進行各階層之實質對話，如果北京能夠展現彈性和善意，她相信台灣人民會支持政府思考進一步展現彈性；而台灣能否繼續參與世界衛生大會（ＷＨＡ）和李明哲被逮捕案，均違反台灣人民及社會的期待，很可能變成兩岸關係發展上的障礙。

台灣是一個民主、多元的社會，在過去一年，台灣內部對蔡總統一再片面釋放善意，卻得不到北京的正面回應，不滿情緒已逐漸發酵，這些聲音和力量，很可能成為影響兩岸關係的重要因素。北京千萬別「畫錯重點」！

（作者為國立中山大學中國與亞太區域研究所所長）