自由廣場》（李筱峰專欄）你來兮乎？

古今內外所有變法改革無不面臨反對者，反對的勢力有三：「既得利益者」、「既得觀念者」，以及「既得習慣者」。

黑人反對林肯解放黑奴，婦女反對秋瑾提倡放足，都是既得習慣和既得觀念作祟。自一九二○年代蔣渭水、林秋梧等志士呼籲別再燒紙錢，至今仍革除不了，也是因既得觀念根深蒂固。

至於改革維新受阻於既得利益者，例子多不勝舉。最近為了反年金改革而走上街頭的李來希們，就是範例。但既得利益者反對改革，卻往往不承認是為了一己之私，還要辯解沒有反對改革，而是為了公義。其然乎？我們只要回顧這數十年來的所有社會運動，看看李來希們有沒有出現過便知。長期的民主運動，你來兮乎？人權運動，你來兮乎？環保運動，你來兮乎？農民運動，你來兮乎？救援雛妓運動，你來兮乎？…怎麼現在要減少你的退休金才你來兮？

有時候，改革運動要化解「既得觀念」和「既得習慣」者的阻礙較難，要對付「既得利益者」反較容易，像以前那些「萬年國會」老代表拒絕退職的藉口是他們代表「法統」，但最後每個人發給六百萬元，「法統」就被解決了！然而，這次反年金改革的勢力主要來自既得利益者，但卻不能像解決「老法統」那樣花錢消災，因為年金制度之所以必要改革，正因國家財政困難，就無法花錢來化解既得利益者。

本來民主社會人人都有權利為了自己生活上的損失表達不滿，但主政者不可能對所有不滿者都討好，而是站在制高點做全盤長久考量，那才是真正的公義。用最簡單的比喻，有人過去長期都可以吃十口飯，卻有人只能吃兩口飯；現在請過去吃十口飯的人改吃六口就好，讓過去只能吃兩口飯的人能吃到四口飯，而且讓以後可能吃不到飯的人能吃到兩口飯。如能站在這個公義的制高點，就不用太在乎那些過去吃十口飯的人還要叫嚷吃不飽！他們可能真的有人吃不飽，但是要知道，還有工農比他們更餓，無力抗議。

家母和內人都是公教人員退休，我家算是既得利益者，但我們都是屬於支持年金改革的七成民意中的人。我常想起，我們兄弟姊妹一路求學過程中，每年都可領公教人員的「子女教育補助金」，讓我今天可以成為大學教授；再想到小時候鄰居的朝安哥哥一家，父親靠打零工為生，成績全班第三名的朝安哥在小學畢業之後就失學而去做工，如今他已積勞成疾而往生。如果朝安哥生在我家，今天大學教授應該是他在當吧！

李來希們不知道朝安哥哥們也就罷了，藉口「反污名化」出來獻醜也就罷了，竟然還有人揮拳動武，連市長肋骨都打斷！更讓我驚訝的是，暴徒中竟然罵綠委是「賣國賊」！年金改革與「賣國」何干？看來第五縱隊正無孔不入，見縫插針！

（作者李筱峰為現任國立台北教育大學台灣文化研究所教授，http://www.jimlee.org.tw）