自由廣場》名嘴抬槓令人憂

◎ 高泉益

真理愈辯愈明，這句話大家都很熟悉，但是，常看到一些電視上名嘴的論辯，怎麼愈辯愈混沌、愈辯愈是非不明。原因無他，就是這些人中，有很多並不是在辯論，而是在抬槓，他們不是以追求真相為目標，而是以把對方辯倒為目的。

任何事情都有其客觀存在的部分，也就是所謂的真相。這一點，在辯論的兩造，理應先有共識，然後才能以此為基礎，進一步地對未知之部分進行比較性的論辯。你說你的比較有道理，我說我的比較有道理，在論辯的時候，可能對方也會陳述出自己認為合理的事，理應互相認同，不應該一概否定，再進一步為彼此尚不認同的部分論辯。如此的辯論才可能愈辯愈明，使得辯論變得有進展，才有意義、有價值。

但是，我們的辯論只是要辯到對方無言以對，堵住對方的口。如此，除了顯示辯才無礙、辯才精湛之外，未必能得出一個有意義的結論，而有利於社會。為反對而反對的辯論是目前台灣社會普遍的現象，這不但會浪費整個社會的寶貴資源，更會攪混我們的社會，是阻礙社會進步的主要原因。

現在媒體的政論節目，主持人或製作人在考量節目的收視率之外，更應有社會的責任感，不要使辯論節目淪為抬槓大會。

（作者為台北市民）