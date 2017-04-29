自由廣場》高鐵延伸不只是屏東的事

◎ 許成允

台灣經濟成就曾經享譽國際，長期的經濟政策視角多以台北為中心，並不利人力資源回到具區位優勢的中南部都會區協助地方產業轉型與創新，而經濟的成長已造成這個社會的區域貧富差距日益嚴重。

政府輕忽區域均衡發展，縱使曾為經濟繁盛的城市，只因離台北越遠，已逐漸造成行政機能遞減與人口流失。許多基礎建設、工作機會缺乏的縣市，廠房大量關閉、財政惡化，而貧富差距擴大，未來可能面對難以翻身的困境，年輕人無法回鄉，只能留在薪資較高的台北。

以屏東為例，從二○一○年以來，人口數已減少四六九三○人。屏東位於台灣最南端，從國民黨遷台後，長久以來皆位處於台北政治經濟中心的冷淡地位，國家資源分配比例遠遠落後其他大型城市。近年來，許多屏東民眾憂心他們的城市逐漸死氣沉沉，與此同時，面臨國會議員可能減少一席，勢必影響屏東民眾在國會的發聲權。

在缺乏經濟人權的保障之下，屏東的落後是台灣經濟發展的縮影，過去以來，大部分集中在台北的社會公器、即媒體第四權，也對屏東公共議題漠不關心，這讓屏東的發展更難受到台北官員的關注。

有團體透過政府請願平台，要求將高速鐵路建設延伸到屏東，有六○五五位民眾進入網站表示支持，一週內就通過平台要求的規定。屏東民眾對交通建設的訴求強烈是因為他們希望享有區域均衡發展與經濟人權平等，而政府投資交通建設是一種重要象徵，代表政府願不願意改變區域的不均衡以及經濟人權的不平等。

長期捍衛台灣主體性的民進黨去年成為執政黨，蔡英文是台灣第一位女性元首，她不斷宣稱要促進地方整體發展以及區域平衡。來自屏東的民進黨籍國會議員也多次提醒政府要改變現況，因為屏東交通建設代表著政府執行區域均衡的具體表現，只不過屏東是否得到蔡政府的關心，目前看不到具體行動。

（作者從商、屏東縣民）