自由廣場》一例一休懲罰勞工

◎ 武佳榮

原本週休二日我們勞工週六、週日去工作有雙薪可領，也可以選擇休假還有薪資可領。

如今一例一休讓勞工變相減薪，休假日沒有上班連底薪都沒有，老闆乾脆請派遣工在一例一休時來替代我們這些正職員工，我們就變相減薪，一週少一日工資，而派遣工老闆不用負擔勞健保及勞退。

一例一休害苦勞工等於被減薪，而且物資又大部份都漲價，讓我們勞工少了收入多了支出。

我的職業是保全公司的大樓管理員，一天十二小時、做四天休二天，一個月平均工作二五○至二六四小時，月薪二萬一千元，付房租水電及三餐，之前收入及支出剛剛好，如今一例一休讓物資大部份都漲價，工資無法平衡生活支出，還要向兒女要求幫忙付房租。

請問蔡英文總統及妳的行政團隊、民進黨的民意代表，你們瞭解基層勞工、一般勞工的痛嗎？

（作者為保全公司大樓管理員）

◎ 呂錫民

政府實施「一例一休」的美意在於，貫徹勞工一個禮拜固定休息兩天的制度，同時增加勞工的加班工資。「一例一休」的實施結果，勞工的休假與工時問題確實有所解決，但是由於缺乏彈性與配套措施，勞工整體工作時數減少，因此薪資不增反減，廣為詬病的「低薪」現象依然存在。其原因為，資方為了規避更高加班費的支出，因此縮減營業規模，否則人事成本增加，降低市場競爭力，或者無法如期交貨，如此營收與利潤的減少，當然加諸於勞工薪資的降低，這種雞生蛋、蛋生雞的惡性循環，造成勞資雙方皆輸的局面。

上述新制弊端，在中小企業特別嚴重，而大型企業人員多，工時與休假比較好調度。另外，新制對於科技或電腦研發業者也不方便，因為腦力工作者比較沒有固定的工作時間與場所，屬於一種實質上的責任制，新制綁手綁腳，不見得有利。尤其是，政府把工資計算細節、工作時間細項訂在母法之內，使得將來子項條例缺乏彈性設計空間。

（作者為工研院能源所退休研究員）