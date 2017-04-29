自由廣場》學校該替學生畫底線

◎ 楊明長

日前建國中學學生假冒同儕接受訪問，幾個月前新竹光復高中學生扮演希特勒演出，都受到各方非議。處在學習階段的學生，在好玩與創新的同時容易衝撞到社會規範，我們的教育可曾替他們畫出清晰的底線？還是任由他們自由發揮後再來指責？

我們也檢視一下學生為申請大學準備的資料。為了吸引審查委員的注意，備審資料就有不當之處。很多資料整理得像極了市面上的廣告文，不只圖文並茂，而且五彩繽紛，似乎都是在申請美編相關科系。在這些資料裡，有三、四成使用了校系的標誌（Logo）。明明都不是該系的學生，卻都用該系的標誌，不用他們自己學校的標誌。這是不是也是好玩？還是想要表現什麼？審查的老師又是如何看待？

其實，這就好像要應徵工作的個人履歷上，貼上了徵才公司的標誌。也像要競標政府的工程時，企畫書裡使用政府的標誌而不是自己公司的標誌。這會產生加分還是減分效果？

這種申請資料的特色已延伸到碩士班的申請，資料封面就是所欲申請系所的標誌或相片，不仔細看還會誤以為是該系或該校出版的報告。但願沒有學生以此台灣特色申請外國學校，這會讓人聯想到台灣人對智財權的態度。

這種風氣已逐漸形成，不知道是那些幫忙準備資料的店家出的主意，還是只是學生跟著有樣學樣而已？學校輔導單位應該告訴學生：不能把別人的標誌放在自己的報告資料裡，這不是好玩或有趣的事。

（作者為成大化工系教授）