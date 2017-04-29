自由廣場》小英的使命

◎ 白大昌

蔡英文政府的民調支持度一直不見起色，許多綠營人士認為林全不下台，蔡英文的民調就不會好。筆者認為，蔡英文還需要有更堅實而凝聚國人共識的價值觀，才能提升人民對她的支持。

檢視蔡英文的領導力，首先要問的就是，她的使命（價值觀）是甚麼？那就是在外交上要「維持現狀」，在內政上要「革新」。我們先來檢視這樣的價值觀有沒有問題，再看看蔡總統是否有貫徹執行她的價值觀。在外交上要「維持現狀」，這是一種價值觀嗎？就算是吧！那也應該先把現狀描述清楚，台灣的現狀是甚麼？我想恐怕言人人殊，這種讓人民陷入混亂的認同，只會導致人民對未來的茫然，也會讓人民對領導者失去信心。如果蔡總統堅持目前要維持現狀，那就請蔡總統跟人民說清楚甚麼是台灣目前的現狀，如果要維持現狀，應該採行怎樣的策略。這樣人民才有所適從，整個行政體系也才能擬定可行的行政方案。

老實說，我個人的解讀是，「維持現狀」只能是一種欺敵的說法，但對人民卻是一種最不負責的說法。根本不能算是一種價值觀，也就沒有貫徹的必要。因為既要「維持現狀」，就可以不必擬定任何策略，也就可以外交休兵，那跟馬英九的做法實在沒甚麼兩樣。那甚麼樣的說法才算是一種價值觀呢？我認為許多人都曾提到的「使台灣成為一個正常化國家」就是目前最佳的價值觀，也是最足以凝聚國民共識的價值觀。只要蔡總統再提出與此價值觀一致的策略即可，如果這樣，我相信蔡總統一定可以得到人民相當高度的支持。

再就內政上要「革新」來說，蔡總統在就職演說時已揭示四大改革方向，在這方面要給蔡總統按個讚，因為我認為她已有清楚的價值觀與策略，而且兩者具有高度的一致性，也提出台灣在目前最需要革新的方向。整個行政體系也一直朝這個方向努力，但所獲成效卻有限。問題就是出在策略與行動方案的不一致，這當然是行政院的問題。尤其最近炒得沸沸揚揚的前瞻計畫，可以看出行政院效能的低落。因此假設蔡總統撤換行政院長，解決這個問題，在這方面確實有可能提高人民支持度。

（作者從事教育業）