自由廣場》建中滑稽列傳

◎ 黃惟冰

台灣大學申請入學與醫學系繁星推薦日前放榜，建國中學按照往例，邀請表現傑出的學生接受媒體採訪，沒想到卻出現冒名情況。一位周姓學生在同班趙姓同學的默許下，穿著趙姓同學的制服，假冒身分接受訪問，引起軒然大波。

當然，假冒他人身分，欺騙不知情的第三者，都是「白目」過頭，並不可取。不過，觀察本次事件，在責備高中生之餘，一個更值得大人們反思的問題是，把鎂光燈放在極少數成績優異的同學身上，意義何在？

在長期的潛移默化下，許多台灣的老師、家長，以及教育從業人員，至今仍然無法跳脫升學主義的思維，還是以分數、學校、科系，做為衡量學生優劣的唯一標準。

因此，每逢重大考試或評選結果出爐，名列前茅的那一％，都會馬上成為關注焦點。大家急於從他們身上發掘考取高分的秘訣，舉凡念書的方法、補習的地點、作息的安排，乃至於考試前有沒有特別吃什麼補品，都成為一時楷模，值得昭告天下。至於其他九十九％的學生，不論再怎麼突破自我，或是勇於追尋「念好學校」以外的其他價值，就只能被迫「仰望」，突然矮人一等。

矛盾的是，今天之所以要以申請入學與繁星制度取代過去的聯考，其中一個很重要的核心價值，就是要打破只論分數高低的舊思維，希望透過多元入學管道的提供，促進學生身心的健全發展。然而，枉費建中做為台灣的頂尖中學，學校裡的大人們不僅無法理解制度改變的用心良苦，竟還故步自封的主動推派「優異」學生受訪，以「身教」的方式，繼續向學生示範「萬般皆下品，唯有分數高」的錯誤觀念。

涉世未深的高中生胡鬧事小，台灣的教育理念及制度，是否能夠讓每一位學生都可以從中獲得肯定與自信，並建立完整的人格與品德，才是我們必須持續關心的重點。事實上，這次的冒名事件，恰恰印證了學生需要學習的事情還很多，絕對不是只會讀書就好。

（作者從事公共服務業）