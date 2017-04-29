自由廣場》抗爭 時代在改變

◎ 施明雄

大部份該是輸了政權的國民黨既得利益者，不甘優渥的月退俸和十八％的超高利息被削減，自年金改革委員會成立運作後，就一直集眾示威抗爭，還成立什麼八百壯士圍攻立法院。

台灣在言論百分百自由後，全民陳抗團體林立，到處都可見抗爭的群眾咆哮怒吼，只要你有申請使用路權，不傷及維持治安的員警和官員，抗爭者疲倦了或媒體拍過照上了電視報紙，自然會滿意收場。

然而這次立法院審查年金改革方案時，院外反抗年金改革者，行使抗爭權時和前往開會立委與官員發生拉扯、甚至出手動粗傷人，桃園市長鄭文燦遭毆打斷了兩根肋骨，另有多位立委和官員遭殃，從現場監視器和警方紀錄器查出約有二十八個出手施暴者，誰都認知可以對不滿的政策抗爭，但是出手粗暴傷人就不對了。現今警衛人員沒有往日戒嚴威權時代的粗暴，僅象徵性的逮送法辦幾人，真可說有夠寬宏大量了。

黨外年代，筆者看過多次抗爭者被憲警施暴的鏡頭。一逢有人抗議，大批憲警配合多輛鎮暴車和水龍噴水車就會及時出現。像那次海外台僑組黨在許信良、謝聰敏、林水泉等要闖關回台，引發的桃園機場接機事件，國民黨大批憲警特務得到信息，早將通往桃園機場的公路全部堵塞，並以水龍車強力的水柱噴射無辜的接機民眾，裡面有年邁的前縣長余登發先生，搭機回台的海外僑胞手無寸尺，接機的民眾也僅手持紙牌，平和的群眾歡迎平和的歸客，何懼之有？那次歸客中有不是黑名單的我的牽手，接機的有跟隨余老縣長北上的我家小妹，她們見證了承受了極權統治下強激冷冽水柱的襲射。

如今那些鎮暴車、水龍車、鎮暴武裝憲警不見了，替代的是擺設在院會門口的蛇籠拒馬，只要抗爭者不超越申請使用的路權，鐵定不會傷及無辜，時代實在改變了。

（作者為政治受難者）