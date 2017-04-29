自由廣場》低薪 不能都怪製造業外移

◎ 張周

低薪問題宜從教育著手，減少學用落差，幫助青年自我精進，提升個人價值，才能穿越低薪窘境，與企業共同成長。

薪資是市場供需決定的，是工作產出的對價。大學畢業生如果能夠做好基層的工作，還能積極主動學習各項專業技能，創造更多工作價值，對企業的經營有實質幫助，企業當然願意給付更好的薪資。

台灣社會奉行傳統的士大夫觀念，文憑掛帥，滿街大學生，企業覺得不好用，教育出來的大學生與企業需求存有落差，以公司面試為例：國貿系大學畢業生來公司應徵貿易部工作時，不懂什麼是FOB；機械系大學畢業生不會識圖、傳統機械加工，又不願意進工廠做基層操作員，只想坐辦公室，若他們具備公司需要的基本能力，當然會有合理的薪資。重點在於，企業願意付更高的薪資，請有能力做事會打仗的人才。低薪的問題並不單是製造業外移所造成的。

技職教育學術化的改變，造成本地製造業勞工來源減少，政府擔心外來人口搶走國人工作機會而嚴格限制外勞，造成工廠缺工。然而外國人在台灣提供勞務、領薪水、飲食消費，如能跳脫保護本地就業機會的思維，把外來人口視為國內總體經濟的使用者，將有助於補充台灣目前與未來的勞動力缺口，對經濟發展也有正面助益。

製造業面對外在嚴峻的競爭壓力及內在惡化的生產條件，若有好的經營環境，何需外移？外移需要成本，也不保證能成功啊。

管得少的政府才是好政府。從外勞政策、一例一休、到年金改革，政治人物各自見解，顧著在任期內交差，若能放大視野，更周全看待國家的經濟實力與未來發展，統合各部會資源，國家才有前途。

（作者為企業經營者）