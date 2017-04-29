社論》小英沒有回答的一個問題

薩德系統部署韓國，川普表示韓國應該負責費用十億美元，薩德系統可以在空中攔截北韓飛彈，由韓國付錢才是正確的。小英接受「路透」提問回答的，「不排除有機會再和川普本人通話」，川普稍後被提問時則回答，「習近平用盡一切努力來協助我們面對目前的局勢，因此，我不想在這個時候為習近平添麻煩。」凡此，川普表現出來的，依舊是在商言商。眼前，川普注目的是朝鮮半島，他的生意夥伴是習近平，「美國與北韓可能將發生重大衝突」，更凸顯這是川普當前的重中之重，不想節外生枝。因此面對記者提問，川普直率地說：「所以，我絕對是想先和習近平溝通。」

但有些媒體卻藉此諷刺川普打臉小英，結論未免下得太快了一點。未來朝鮮半島事過境遷，川普又再來一次「美國賣了數十億美元的軍事武器給台灣，我卻連接一通台灣賀電都不應該接，真是有趣」，大家也不必感到意外，商人本色兼髮夾彎嘛。而川普政府軍售台灣更多更好的防禦武器，幾乎已經提到政治議程了，中國杯葛美國軍售台灣，恐怕還是無濟於事。即使川習建立了良好的私人關係，台美關係也隨著局勢演變漸入佳境。川普上任百日，初步體現的台海政策走向，比較傾向於增進中美關係也增進台美關係，同時鼓勵中國與台灣對話，對中、對台還看不出是零和遊戲。

倒是，小英雖然是被動回答「路透」提問，似乎也應該要有足夠的問題意識，現今川普的焦點不是軍售台灣，而是朝鮮半島危機，發言必須更為深思熟慮，才能凸顯自己的戰略格局。這次接受「路透」專訪，媒體效應偏重於川蔡再次通話議題，事實上小英最大的敗筆卻在中國政策，沒有突出台灣的核心價值，尤其是維持獨立現狀走向正常國家的主流民意。小英重申：「在我的五二○演講，其實對於中國大陸歷來對台灣的一些要求、想法或立場，我們也採取了一個比較包容的態度，換句話說，去年我的就職演講裡面，已經把台灣方面可以盡的最大善意，都表達了。」言談之間，她期待習近平「在相互善意累積之下，我們可以為未來共同找尋可能性」。於是乎，李明哲事件也是被動談起，予人本來不想觸及的聯想。

問題在於，小英一再強調的「最大善意」，透露她「一次給足」的談判作風，不僅成了中國壓力測試的新起點，也為自己的維持現狀畫了一條紅線，這樣的「最大善意」說難聽一點就是作繭自縛。以至於，小英完全沒有回答「路透」所提問的：「請問您是否支持台灣獨立？」作為本土政權完全執政的總統，故步自封於維持現狀，且沒有釐清這四個字的明確意涵，難怪堅持台灣主權者屢有質疑。「請問您是否支持台灣獨立？」當然不需要暴衝式回答，但如果連國家正常化的願景也不願一提，國際社會如何看待台灣新民意的領導人？所謂「今年台灣能否參與ＷＨＡ，是兩岸關係上非常重要的指標」，難道延續去年「一中架構下的中華台北觀察員」便是良性指標嗎？

日前，澳洲學者家博在華盛頓智庫的演講強調，全世界和亞洲的民主國家都應該告訴中國這句話：「台灣不屬於你！」這樣的價值信念，最應該念茲在茲且貫徹於治國藍圖的，捨小英其誰？從李登輝到陳水扁，無不面對北京鋪天蓋地的打壓，但他們無畏地主張特殊兩國論、一邊一國論，致力於返聯入聯，彰顯「台灣」這個二三○○萬人所組成的共同體追求正常國家的意志，在北京霸凌下讓國際看到了台灣人民的自我認同。如今，中國「大國崛起」引發「圍堵中國」的地緣政治板塊移動，本土政權更應該自信執政，厚植產經實力，改革建設並進，貫徹主流民意，善用戰略機會。否則，謹守維持現狀的政治承諾，寄希望於習近平讓兩岸關係出現不一樣的格局，最終淪為「維持中華台北現狀」，本土政權的本土味恐將走味。