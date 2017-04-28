《自由廣場》別人的孩子有這麼重要嗎！

◎ 賴稟豐

李來希所說︰「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」呈現出二十四．三萬年輕考生的未來，小於十三．五萬退休公務員權利的心態。

根據全國試務會統計，今年國中教育會考全國報名總數二十四．三萬人，已較去年少了三．一萬人。而依據國家年金改革委員會第四次會議，銓敘部提出報告指出，退休公務員現有十三．五萬人，平均可領五．六萬元。公務員退休人數逐年上升，年齡卻有下降趨勢，加大政府財務給付壓力。

持續少子化、公務員退休人數逐年持續上升、退休年齡逐漸下降，已是進行中的趨勢。前者二十四萬考生完成會考，接下來完成高中、大學教育與服完兵役後，未來將要面對超過三十年以上的職場和納稅生涯；如果再不推動年金改革，他們將更辛苦地支撐未來的公務員退撫年金制度。

然而，代表十三．五萬人的全國公務人員協會理事長受訪時，面對即將上考場的二十四．三萬學生與家長說：「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎！」這樣的心態和言論，不知社會觀感如何！（作者為政治工作者）

◎ 陶賢

有些人一批評在職與退休軍公教人員享受各種福利，就會被反嗆：「不然你去考啊！」好像考過了公教考試就是人生最大成就，就該像過去封建時代科舉裡考上秀才舉人，應該讓全民養一輩子一樣。李來希這樣的當頭棒喝，想必可以讓這些退休或現職公僕們了解，公職考試也只不過是個考試，考過了也不像發明盤尼西林或網路一般造福了全人類；全民與政府並不欠他們甚麼，包括李來希自己在內。

許多退休軍公教人員，從過去就在政治氛圍與政策推波助瀾下，自視過人一等，因此，他們的發言不過與現在所謂的同溫層式發言一樣，合乎其小團體裡的邏輯。而外界的抨擊，更可使這個小團體更加同仇敵愾，順便鞏固團體內某些人的權力核心，避開團體成員對這些領導者的私德或領導方式，甚至他們的見解與路線是否合邏輯、符合現實的質疑。就這樣的分析看來，這些小團體中某些人的過激言行想法，其實與許多走火入魔的宗教團體，甚至東北亞某國領導人不斷挑釁國外的做法十分相似。他們並不見得是豬隊友或狂人，而比較像是為了鞏固自己利益地位的煽動者。

（作者為文字工作者）

◎ 陳中文

公務員表達不同意見，合法抗議，無可厚非。但李理事長的譏笑嘲諷，完全是站在個人本位主義的情緒性發言，則令人無法苟同。國中會考攸關高中入學、未來學習及大學發展，對於學生及家長而言，當然重要！同樣是參加會考，希望自己可以在寧靜的考場環境下應試，當然重要！辛辛苦苦準備三年，希望可以在會考時發揮應有實力，獲得最滿意的成績，當然重要！

相反地，如果考場外充滿鑼鼓喧天、呼天搶地的抗議聲音，一定會影響考生應試心情，干擾作答，這樣的不利益後果，若由考生自認倒楣承擔，合理嗎？對主政者的不滿，歸咎於考試造成，是否本末倒置，值得商榷，但我們不禁想問，如果是李理事長的兒女應考，您會說這些話嗎？難道不應向考生道歉嗎？（作者為公務員）