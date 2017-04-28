《自由廣場》一個台灣 兩個老人世界

◎ 林修正

看到紛紛擾擾的年改、反年改爭執，我覺得必須替那些沉默的勞工，講些心中的話。

很多人反映，照目前年金版本，同樣工作幾十年，勞工退休金的天花板也只有兩萬多，甚至不到兩萬；軍公教的年改地板價三萬二一六○元，勞保退休俸的天花板比軍公教的地板遠遠不如。這是兩個不一樣的老人世界，這是兩個國家！

很多上媒體替軍公教高額退休俸解釋的理由，都是錯誤的。一，公教難考；二，軍人保家衛國；三，警察、消防是危險工作等，所以要享有高額退休俸，這些都不成立。

首先，「難考、水準高」只說明進入職場的困難度高，一旦退出職場，「難考、水準高」所據以為高薪的理由就消失。這當然與他的退休俸無關。更進一步說，薪水跟生產力有關，跟「難考、水準高」無關。哪一個產業是因「很難考」、「員工水準高」，就定有高產值，可以給員工高的薪水？經濟學無此理論，實際上也沒有這樣的產業。連薪水都不是這樣給，那退休俸更不用說。我們可以接受公教因高生產力而得到較多薪水，但既然退出職場，以往在職場的高低生產力都歸於零，為何據此要出現不一樣的退休俸？

其次，維持尊嚴的退休生活？退休俸是要保持退休的最低基本生活所需。至於尊嚴、旅遊等，那是要靠平時的儲蓄、投資。這不是很基本的道理嗎？為何自稱高水準的軍公教不懂？

第三，訴諸「危險、辛苦，無法正常與家人團聚」的理由，都可在一般職業中，找到對應的產業。保全之於警察、海員、空服員之於軍人，派駐海外人員等都是。這些在服勤時都已經考量，並將這些危險、困難，以加給方式給予相對多的薪水。退休時再要求高退休俸是一勞兩酬。更且，退休後，危險也消失，保全與警消的生產力都歸於零，保全卻應該領比警察少的退休俸？

第四，有人說軍公教是台灣經濟發展最重要的力量，沒有軍公教，就沒有今天的台灣經濟與國防。這不對。除公營企業外，軍公教都屬於消費性（如軍隊、警察）、間接性生產服務業（如教師，有助於增加生產，卻是間接影響，不是直接投入）。只有勞工才是直接投入生產、經濟活動，對經濟最有貢獻。將勞工為台灣經濟耗盡心力的功勞，強力佔為己有，這是非常不公道的說法。至於台灣的國防，那些到中國朝拜又反年金的退將，根本沒有資格講。

第五，公保、勞保都是政府設計的保險退休機制，為何同樣繳稅，軍公教保險的錢不夠，可以拿稅金去補助？為何投入公保得到的退休報償那麼高？「教師一個月繳五千，退休每月領六萬」，勞保就不能？若說是每月繳的錢不一樣所致，實際上勞工也願意繳這麼多錢，只是企業老闆不這樣。這是多年來，大家都知道的事實，為何政府失職不去追查。

至於十八％，更是騙人的理由。退休金本來就要按期按年度提撥，一般企業都這樣規定，怎麼政府不這麼做呢？若真的財政困難，難道不能發行公債，籌集資金處理？當利率下降時，為何不廢止十八％這個行政命令，直接將退休金給軍公教退休人員？

勞工少有發聲通路，較不清楚國家運作原理，讓這些軍公教人員享有太久的利益了。現在要砍他一點，竟有人強調他囊括所有經濟成長、國防成績攬為己功。實在非常過份！（作者為中州科技大學行銷與流通管理系副教授）