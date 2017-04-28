《自由廣場》酒駕連坐 立委也醉了

◎ 張炎銘

剛通過修正初審的道路交通管理處罰條例，要將同車乘客處以「連坐罰鍰」六千至一萬兩千元，令人難以苟同。

現代文明國家，每個成年人都只為自己負責，即使親如夫妻、父子，為何要為他人的不法行為受罰？若只因「亂世用重典」，則危害社會治安的其他犯罪是否也要連坐？例如，煙毒犯的親友沒盡到規勸、制止的「義務」，依照同一邏輯，是否也該同受處罰？

我一喝酒，即使只是半杯啤酒，就是滿身酒氣、顯而易聞；但有的人喝完整瓶，還是臉不紅、氣不喘，聞不出酒味，則乘客如何得知駕駛是否酒駕？若感冒鼻塞或鼻子不夠靈敏者怎麼辦？交警開單，依據的也是酒測器，並不是察言觀色兼用鼻嗅。

「連坐罰」排除未滿十八歲、年滿七十歲、汽車運輸業或精神障礙、心智缺陷的乘客，理由是這類民眾實務上無法勸導駕駛。但實際上，恐怕無法勸導的情形更多，不該是以年齡區分。溫柔的妻子遇上強勢的丈夫，或部屬搭上長官便車，誰敢規勸制止？如何證明酒駕者已無法安全駕駛，而拒絕上車？若要將各種不同場景再細分下去，恐怕治絲益棼。

酒駕絕對該制止，但難道沒有其他更周延、更合理的方法？例如將拒絕酒測者強制送醫抽血檢測，或將酒駕肇事致死比同謀殺，都比罰款乘客要合理得多。 （作者為退休人員）