《自由廣場》國民主權與公共媒體

◎ 許慶雄

媒體是為反映民意而制度性存在的國民公共財，國民主權必須經常使各種國民的意願，經由制度化的運作而形成共識與決議，顯示出真正的民意何在。現代民主法治國家，保障表現自由及各種集會、結社自由，就是以制度保障，使國民能成為有效能作用的組織體，顯示真正的民意。特別是如何使媒體成為國民的公共財、社會的公器，促使輿論正當、合法地代表國民意思，更是制度化國民主權運作的關鍵部分。

民主政治不是只有選舉投票，由國民選舉代表組成政府，由代表傳達民意；更重要的是，日常國民的意願、主張、想法，應該能立即反映表達，實際主導政治，決定國家的事務，這樣的制度才是民主政治。

民意代表自以為是代表民意，是一種虛擬的假設，他們如何察知如流水的民意？政治人物、民意代表必須經常依據最新民意行使職權，而最新民意是來自，為全體人民服務的公共媒體正常運作才能形成。

現代社會國民知的來源、資訊，都是以傳播（新聞）媒體為主，民意也是經由媒體整合形成再顯示。因此，如何使媒體成為公共財，媒體不可任意被財團壟斷，甚至外國敵對的勢力操縱，更是現代民主法治國家的重大課題。

傳播媒體本質上是使用國民的共同財產，媒體的採訪權、記者證、地下公共管道及頻道使用權，都是國民所賦予的公共財。因此，媒體必須為「國民知的權利」服務，故稱之為公共媒體。

如果媒體為所有者、私人、財團、政黨或敵對的外國政府服務，一再剝奪國民知的權利、誤導資訊及事實真相，也不能正確形成與反映民意，則不能主張享有傳播（新聞）自由的保障，或繼續經營媒體，其採訪權、記者證、頻道使用權、執照許可應取消，這是民主法治國家政府的職責。

媒體經營、管理、編輯階層與採訪記者應各自獨立、互相制衡，為追求真相、中立客觀報導而互相督促，不應成為上、下指揮命令關係。

特別是記者及記者公會組織更應發揮功能，承擔維護國民知的權利、正確反映民意的使命感，記者應有崇高的使命，隨時為新聞自由與國民堅持立場。

國民主權之下，國民意見的表達，應該包括媒體接近權（The right of access to mass media）的保障。由人權歷史發展可知，在保障個人言論自由的基礎下，始延伸出保障媒體自由，形成公共媒體具備類似第四權的制衡地位。

因此，媒體應屬國家、國民、社會之公共財，應提供國民言論自由使用表達的空間，真實反映民意，否則即產生「究竟為誰保障媒體自由」，為何賦予媒體巨大影響力之矛盾。

由此觀之，國民主權與媒體有密切關係，媒體必須成為國民的公共財，國家必須確保公共媒體為全體人民服務，這才是國民主權國家。

台灣至今縱容與北京利益勾結的財團大量操控多個媒體，不但沒有反映台灣民意的公共媒體，還站在北京立場發布恐嚇危害台灣的新聞報導與論點，根本就是阻礙台灣建立民主法治國家的外患。

民進黨政府默許這些北京操控的媒體繼續存在，非常令台灣人民失望，應該立即採取行動。如果再縱容中國得寸進尺，企圖霸佔為台灣發聲、反映台灣人民意願，僅存的少數媒體。台灣人民的未來希望在哪裡？

（作者為台灣憲法學會理事長）