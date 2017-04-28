自由談》年金改革是實踐蔣經國遺訓

剛買的電器故障送修，維修工隨意按兩下，對客人說：「不倫不類」。

啪的一聲，客人甩出一記耳光，罵道：放肆，好膽再說一次！

員工摀著臉：人家我是說「不能PLAY」。

反年改的有心人，見縫插針、拉長戰線，最終目的是使政府「不能PLAY」，也就是陳庚金的陽謀：「拖垮政府」。

那幫頭人自比為太陽花，東施效顰，是正港的「不倫不類」。

該類比的，是蔣經國。

年改其實是實踐蔣的遺訓。小蔣說過，他若有兩碗飯吃，會分一碗給榮民；若剩一碗飯，也會分給半碗飯。

蔣說的就是「分配」，分配的多寡，繫於他手中「有幾碗飯」。若有多的，就分給多一些；反之，就分少一點。

年金亦然。過去景氣好，政府有十碗飯，可以分五碗飯給退休公務員。

後來「領錢者眾，繳錢者少」，亦即「食之者眾，生之者寡」，不改不行了，馬朝不敢改革，新政府硬著頭皮幹，希望減到六成，把五碗飯減至三碗飯；這和小蔣的大家有飯吃，是一樣的道理。

資源「不患寡，而患不均」，台灣的年金問題比這更艱難，不但患不均，而且患破產，只好減兩碗飯，但比起一般勞工，仍然綽綽有餘。

清初，丁役和徵糧不公，紳衿士大夫獨享特權，將應有的負擔落在小民肩上，形成社會矛盾；雍正下令士民一體當差、嚴禁規避丁糧。

一如當今的年改，雍正也面臨既得利益者的反撲，但他貫徹改革，緩和了平民與國家之間的矛盾，並充實國庫。

在不增加窮人負擔之下，雍正透過「抓漏」的理財措施，在即位的頭一年就使國庫存銀翻了一倍，第五年更增至四倍有餘。

台灣的年改只是抓漏補洞、重新分配。趁機造反的，是項莊舞劍，別有居心。（莊榮宏）