一項要求修正公民投票法的禁食行動正在進行。發起主旨一如主辦單位之名，是為了實現人民作主。行動於民進黨中央黨部前展開，期待居國會多數席次的執政黨，在五二○之前通過修法，打破現行法律對公民投票的諸多不合理限制，實現直接民權。

公投法從二○○三年立法以來，因對直接民權諸多限制，被冠以「鳥籠」二字。基本上，它大舉限制憲法賦予人民的創制權，也限縮了公民複決的政治權利。對公民的憲法基本權利設限之外，它又對公民行使直接民權框設諸多門檻與技術柵欄，包括限定議題範圍、禁止或排除若干項目、提案及連署人數規定嚴苛、通過的標準過高等層層障礙，再加上政治任命的公投審議委員會對提案連署極力刁難阻撓，以致這一部公投法實施十多年來，不但台灣人民經由公投制憲的可能性被封殺，即使連一般公共政策議題要交由全民公決，也總遭人為壓制。台灣人民經由直接投票公決重大公共議題的憲法權利，有如被關在窄小籠框的鳥兒，難以自由唱出人民最直接而普遍的心聲，遑論當家作主。

這一敵視公民投票的心態，是外來政權的殘餘。戰後來自中國的外來政權，以少數統治多數，最害怕台灣人民當家作主，一切以維持其統治集團利益及延續政權為最高考量；任何多數人民的自由選擇，不論出自台灣主體的多數覺醒，或跨越族群省籍的合作，都在它全力打壓之列。

同樣外來政權的少數統治心態，也表現在它以維護法統、代表全中國為由，長年抗拒國會全面改選，且強力反對總統由公民直選，最終才在時不我予的情況，遭民主潮流的沛然民意所沖垮。就此而言，打破加諸公民投票的不合理框限鳥籠，不僅是轉型正義的一環，也是台灣民主亟待進行的重要政治工程。

十四年前訂定的公投法，雖在首次政黨輪替之後，但當時一向拿中華民國壓制台灣主體發展的國親兩黨居國會多數，加上民進黨的政治權謀算計，通過的版本對公投極盡限制之能事，導致雖以公投為名，實係讓公投難以成案過關以落實直接民權的惡法。多年來，敵視公投，把公投視同洪水猛獸的心態，一直揮之不去。蘇格蘭為是否獨立、英國為留在歐盟與否、紐西蘭為改變國旗，近年都經由公投決定；而在美國等民主先進國家，公投更有如家常便飯，常與大型選舉一併舉行。這些都是台灣人民的憲法權利，卻由於人為阻撓至今被剝奪而未能落實。

許多人對戰後台灣未經公民自決，即遭奉聯軍總部之命前來受降接收的國民黨政權，強行納入中國版圖，未如東亞各原殖民地紛紛獨立建國，以致長期受扞格的中華民國體制綑綁，到今天台灣仍不是正常的國家社會，常尋求積極補救之計。在三次政黨輪替之後，民進黨完全執政，經由掌握執政權及國會多數，積極進行改革，推動轉型正義，促進民主進步，讓台灣早日成就正常國家社會。這正是台灣公民支持蔡英文及民進黨完全執政的最大動力與期盼。

昨天台灣世代智庫公布的民調，充分反映了這樣的基本民意。整體而言，蔡英文總統的支持度五十五．一％，滿意度卻僅四十．八％。其中，蔡政府推動的年金改革、前瞻基礎建設、黨職併公職處理、中國政策等，分獲五成半至七成的多數支持；而蔡英文支持度遠高於滿意度的主因，是因多數人支持改革，對改革速度太慢卻不以為然。

從而，一如普遍民意所指出，民進黨完全執政的最大意義已很明顯，那就是銳意改革，讓國家社會早日正常化。將近一年來，蔡英文的民調欲振乏力，最主要在於改革不得其法，該堅定的不堅定，該靈活的不夠靈活，以致絕大多數原先對她與民進黨寄予厚望的支持者失望，甚至抱怨連連；執政團隊在民調中所失去的人氣，主要是基本支持者的不滿，並非反改革者的反彈。

民意基調既如此，對於台灣主體派所深為在意的公投修法，盡早周延審議，修訂一部適合現實需要的公投法，打破鳥籠，讓國家社會重大公共議題得以交付全民公決，為台灣開創民主更寬廣宏大的局面，完全執政的團隊不能再拖拖拉拉。