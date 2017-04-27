自由廣場》悠遊卡的資安隱憂

◎ 黃伯約

台北市政府投資的六大公司，北農、漁產、畜產、花卉、台北捷運、悠遊卡投資控股，個個有其久遠的歷史背景因素，並且有很多不可抗拒的壓力和必須承受的政治使命與外人難以了解的公共責任。以最近頻上新聞的悠遊卡公司來講，公司本身屬於國家關鍵基礎建設重要單位的一環。所謂國家關鍵基礎建設(Critical Infrastructures，CI)是指「在一個國家中為維持國家安全、民生、經濟而提供的基本產品或服務，包含維持國家最起碼的經濟、民生、政府運作與國家安全息息相關的實體和以資訊電子為基礎的運作系統」。常見的關鍵基礎設施包括公民營的電信、能源、銀行、財金、交通、供水及防救災等系統。

悠遊卡公司擁有太多國人的個資，這些個資已經多到國家安全層級的地步，因為台灣有七成以上的人使用悠遊卡，他們的交通、消費各種個資都在裡面。這也是為什麼我們常常看到很多學者教授想跟悠遊卡公司要一些資料做大數據研究，卻不得其門而入的主要原因。

從另外一面來看，總統蔡英文在出席國家各項重要會議時，都曾明白指出，「資安就是國安」，宣誓各級政府的組織文化和心態已然調整，負責主持資安政策的層級也已大幅提高。行政院在去年八月成立「資通安全處」，並推動台灣第一部《資安管理法》，針對政府機關及民間企業提出明確的資安規範。

近期報載，市府長官正在遴選新任總經理到悠遊卡公司。而報派的這位長官有明顯的中國大陸色彩。筆者不認識對方，無從批評對方，也無意批評。但我們都能理解，在中國經商的台商，多少難免受中國政府影響甚至脅迫，輕則容易在不經意中被駭侵滲透，重則可能有把柄落在中國政府手中。有很多悲慘的台商故事，都可以在報章雜誌常常閱讀得到。所以當這兩天傳出要一個在中國長年經商的人來擔任悠遊卡總經理時，我不僅陷入了沉思，相關長官究竟有沒有好好思考過，身為國內電子票證龍頭悠遊卡公司的定位在哪？這公司難道不是國家關鍵基礎建設重要單位的一環？

在行動支付、無現金時代來臨之際，悠遊卡公司等票證公司對未來台灣科技應用、產業的發展是非常重要的，不僅要構思未來五年、十年後電子票證的趨勢，在科技和關鍵技術進行專利佈局，且唯有不僅以營利為唯一目標、有濃厚的公益色彩的公司，才能投入提升資訊安全等級的能量，不僅保護持卡人的個資，也帶領台灣走向重視資安的環境。悠遊卡公司所累積研發的金融科技資產和國人大數據資料，難道可以輕易交給一個在中國大陸做生意已久的經理人身上？作為一位學者，我不是要無限上綱，但是也不要輕忽悠遊卡公司背後所代表的意義，這是台灣最大而且歷史最悠久的電子票證公司，應該追求市民最大的共同利益。

深盼期許市府投資的每間公司替市民賺進最大利益、妥善配合市府政策、站在大財團的對面認真公益，定期捐款給弱勢族群、投入資源研究下一個世代的金融科技技術，如此就會是全體市民之福了。（作者為大學教授，台北市民）