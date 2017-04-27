自由廣場》正港民視小股東說話

◎ 蔡勝雄

一九九三年是李登輝時代了。當初台視、中視、華視都是從大中國觀點發聲，所以政府開放一個電視頻道，讓台灣民間來播報。限定資本額，大家搶。陳田錨等算是大資本家，沒問題；張俊宏和余陳月英集一團，成立全民投資公司殺進來；蔡同榮一直要推公投更需要有發聲的傳播通路，和田再庭聯合組成民間投資公司，卻是資金最貧弱的一團。於是蔡、田南北跑，開說明會，說明台灣人必須要有意見，有聲音，能公投，要爭取發聲管道。集合大眾資金，招募小額投資。還怕爭取不到，和全民聯合組成全民民間投資公司，並預先明說，若不成，扣除籌組運作的花費，餘款發還股東，到時候小股東若分不到，只好犧牲奉獻。有許多「有話無地講」的人，聽了，歡喜甘願，遊說親朋好友，三萬五萬，一起來參與。

民視成立了，頭幾年不可能賺錢分股利，後來發茶杯等紀念品。張俊宏派主張股票上市，田再庭派認為若上市，馬上就被買走，白忙一場。股東會議通過田派主張，要確保台灣之聲。

第一次台灣有二位前後任民選總統陳水扁、李登輝同台演講，民視竟然沒做現場轉播，卻播報前一天台北中和的一個同樂晚會。我把時間、新聞內容記下來，在股東會議上提出十點缺失。發言紙交給當時採訪組主任蔡滄波，他回去查了，也回信道歉，我以為從此民視或許更能堅持台灣觀點。

正在慶幸民視有郭倍宏、王明玉來主事，卻有大錢主也運用「小股東」，捏造事實說民視由盈轉虧，要拔掉台灣之音！事實是今年分配到的股利是○．五七元一股，歷來最高的。何況當初初創時，絕大部分股東沒想要賺錢，是為築台灣夢找發聲台。

無論如何，要留一個頻道給真正台灣心聲。台灣愛擱繼續拍拚。

（作者為民視小股東，台灣南社社員）