自由廣場》年金改革之大官與小吏

◎ 李文池

一致性的所得替代率看似公平，其實不然。

文官體系高階文官泰半是可有可無的職缺。造成此一現象，實源於過去人事精簡的失敗，造成越精簡人數越多，文官結構往垂直發展，層層疊疊，導致覆核者眾，承辦者少，因此高官泰半是閒缺，卻支領高薪。

以往的年金改革，因主政者係由高官主導，欠缺同理心，未設身處地為低階者著想，因此受傷最重的永遠是基層小吏，我們不反對能力強者位居高官，支領高薪，但必須恰如其分。高官在職雖年金繳費較高，但政府提撥相對也多，因此退休後一致性的所得替代率，就顯得不公平。

再就薪資結構觀之，簡任文官十至十四職等年功俸差距僅一三三○元，薦任文官六至九職等差距一一六五五元，委任文官一至五職等差距卻高達一五九七五元，如此即可看出端倪，高官薪制差距微小，欠缺激勵效果。且本人任職公務機關多年，也深感以人權而言，文官體系高低階文官價值不盡相同，如：出勤住宿費依官階而不同，此僅是冰山一角。

低階者在職薪俸微薄，儲蓄不易，且勞心勞力付出亦均非不如高階者，退休後僅存的保命金，雖有地板設計，但年老病旺時，真能安老？

減同比率的所得，對高低階之生存效用是不同的，此次年金改革是否能考量眾多低階基層小吏，仍端賴主政者的同理心，基層小吏亦僅能期盼而難以奢望。

（作者為金檢局員工）

◎ 陳啟濃

政治人物，分為三等人：下等人利己害人，從政只為自己著想，作威作福，爭名逐利；次等人為自己設想，但毫無理想，尸位素餐；上等人福國利民，立下典範。要成為上等人，往往要進行改革，難免犯眾怒，但卻能利益萬民。當中有一原則，要有平等心，一視同仁，這樣的決心，才能杜絕眾口。

有立委提案，將總統副總統將來的退職金，比照目前年金天花板七萬五千元，如果總統副總統都能有這樣的決心，年金改革的困難阻礙，都將一一克服。因為目前許多退休軍公教，一直質疑政務官不在改革的對象，給人民的印象極差。談改革，掌握權力者，應該同時將自己列入改革的對象，所談的憂國憂民，才會被大家認同。

清代的自強運動，因慈禧太后師心自用，貪圖自己的享樂安逸，葬送了國家的前途。民主時代，當然無法一手遮天，但要做到苦民所苦，將自己的待遇，比照一般的老百姓，卻也需要有胸襟遠見的政治人物所為。

當對比「能混則混，能撈則撈」的高層退職人員，以及動輒用死亡相逼國家元首的高級退休警官，蔡英文、陳建仁若能選擇以身作則，先從自己將來的退職金開刀，這樣的魄力宣示決心，雷霆萬鈞，年金改革，勢在必行，任何人都將不再有何藉口能閃避！正所謂「子率以正，孰敢不正？」

（作者為南投水里國中校長）