自由廣場》香港真的死了！

從一國兩制破滅到「大灣區」一片罵聲

◎ 葛雋

中國總理李克強在三月人大政府工作報告中說，要在廣東沿海幾個城市加上港澳兩地成立一個類似美國舊金山灣區的「大灣區」，加速中港融合，藉機發展華南地區經濟。

主子提出設想，奴才勢必緊跟。於是離下台只剩七十幾天的689特首，匆匆帶領一眾高官政要組團去珠三角「參觀訪問」。這幾天，一眾奴才爭先恐後為「大灣區」宣傳造勢：689帶頭鼓吹今後香港人可以到「大灣區」定居生活；政務司長提倡青年人可以去「大灣區」升學工作；財政司長則鼓勵港人「不必再飛日本浸溫泉」，「因為去廣東恩平同樣可以享受」。

高官的言論立即引來市民一面倒的罵聲。且不說這些奴才是如何的離地和無恥，且不說七百萬香港人是如何的無奈和悲哀，試問世界上有哪一個國家哪一個城市的掌權官員，會喋喋不休地要求自己國家自己城市的人民離開自己的土地去另一處定居生活升學工作？

當今世界有哪一個掌管地區經濟的財政高官，竟然會要求自己的百姓不在本地消費而是去一個食物有毒、空氣有毒、地下水有毒的地方「享受人生」？

台灣總統蔡英文、行政院長林全不會提倡台灣人去外國生活的吧？

台北市長柯文哲會趕台北市民去台中居住嗎？

台南市長賴清德更不會鼓勵台南市民駕車到台北陽明山泡湯吧？

這一切，正常人都無法想像的荒誕荒謬荒唐，在「回歸中共二十年」的香港居然可以堂而皇之地出現了。

一九九七年，美國著名財經雜誌「財富」有一期的封面照片，上面赫然是「香港已死」幾個大字，當時很多人對美國經濟學家的預言不以為然。然而政權移交二十年來，香港在中共的干預下，終於由一顆璀璨的「東方之珠」變成了暗淡無光的「死魚眼珠」，這是不爭的事實！

（作者為香港籍退休教師，作家）