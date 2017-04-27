自由廣場》〈北社評論〉年金改革之紅色警戒

◎ 張銘祐

本月十八、十九日，所謂「八百壯士」與監督年金改革聯盟衝撞立法院，對行政首長與無辜的百姓動手動腳，甚至造成桃園市長鄭文燦斷了兩根肋骨，還不斷地揶揄他是假受傷，甚至沒有人願意為這一次的暴力行動承擔！這根本是違反愛與非暴力的原則！因為非暴力是抗爭者用身軀達到訴求，不造成無辜的人傷害，並且是謀求大眾的公眾利益，而十八、十九日的行動打著「監督改革」口號，骨子裡卻是完全為了個人自己的利益。

當天，立法院也妥協加開公聽會，但實際上年金制度改革進行公聽會加上國是會議已經整整一年。這群人繼續消耗大量的社會成本，無非是要拖延展現自己的舞台。而且所謂的「八百壯士」埋鍋造飯，看起來就像是幫忙特定的國民黨主席候選人造勢，甚至「白狼」動員中華統一促進黨，加上砍八田與一雕像的李承龍，在舞台車帶隊喊：「一國兩制和平統一年金不會倒；一國兩制和平統一健保不用繳…」的口號，不僅沒有人制止，甚至加碼傳出澎防部前副參謀長蔡丁喜於社群中威脅蔡英文總統，在漢光演習的時候進不了澎湖。為了退休金，忘記演習視同作戰，甚至危言聳聽，詭辯擬定作戰計畫是為了後輩的權利！難道他不知道年金改革就是要讓軍公教能夠領得長領得久？

細看這些日子立法院前的抗爭場景，顯然年金改革已經不只是國內政黨的問題，後面還有一股紅色的勢力，刻意製造台灣國內的對立與分化，將年金改革刻意扭曲成污衊公務人員，還一下子哭、一下子打人，甚至李來希還眼眶帶淚，述說基層警察家屬哭訴她老公扣掉十八％只剩下幾千塊云云。但是他沒講的是，他還有退休本俸，而且政府已經設了樓地板三一二八○元！這等於是勞工的天花板！

這就是台灣少數已退或將退的公務人員，為了自己的利益，犧牲未來退休公務人員的利益、犧牲年輕一代的利益！相信現在的公務人員腦筋是清楚的。年金的改革包括黨職併公職，還款於民是轉型正義的一部分，但是也看見人性的貪婪與自私大於台灣國家的利益。

（作者為台灣北社理事）