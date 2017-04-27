自由廣場》笑看張安樂耍寶

◎ 于則章

立法院在四月二十六日召開與年金改革相關的「公務人員退休撫卹法草案」公聽會，中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂也率百人到場外聲援，高舉五星旗，喊出「兩岸統一紅利保證，年金領得爽歪歪、青年前途嚇嚇叫」。張安樂說，錢要從哪裡來？錢從大陸來，「如果兩岸在談判桌上談的是和平統一的話，可以在香港發行和平公債、大陸和平彩券，可以零關稅，錢就這樣來」。

事實上，只要對近二十多年台灣的政局發展稍有了解的人都知道，張安樂的主張其實不過是將以前一些統派政客、商人們老掉牙的冷飯又重新拿來熱炒一次罷了！過去在馬英九執政八年時期，台灣人不時就可以聽到所謂的「兩岸和平紅利」，中國方面甚至於還組團到台灣參加「共創兩岸和平紅利論壇」，還得到馬英九親自接見款待。然而搞了幾年下來，台灣資金、人才與技術加速流往中國，過去台灣在陳水扁時代尚且有平均有四．八％的經濟成長率，到了馬英九時代卻下跌至只剩下平均二．八％的成長率，足見所謂的「兩岸和平紅利」早已成為不攻自破的超級大笑話與彌天巨謊！

而今，張安樂竟然又老調重彈這個早已被證明根本不可能兌現的「兩岸和平紅利」，而且還要中國透過在香港發行「和平公債」、「大陸和平彩券」等方式叫中國出錢買單，這種比過去台灣鄉下賣藥的「王祿仔仙」還會吹牛的叫賣手法，充其量只能為沉悶無聊的政壇增添幾許耍寶搞笑的「笑果」！

更不要提，中國的軍公教人員尚且都沒有像台灣享有「十八趴」等優渥的退休待遇！去年中國還發生超過一千名退役老兵因為沒領到退休金、退休金太微薄、以及缺乏在外謀職的能力，而身穿迷彩服包圍中國國防部抗議的事件。中國政府連自己的軍公教人員都照顧不來了，哪有可能還會為了台灣這些已經享有優渥退休待遇的台灣退休軍公教人員去舉債，錦上添花的讓他們領到爽歪歪？

此外，由於中國地方政府的債務已經累積到八千億美元的規模，使得國際信用評等機構「標準普爾」四月初才宣布，將中國江蘇省連雲港市政府旗下的地方政府融資平台（LGFV）—新海連發展集團的長期信評調降一級至近垃圾等級的BB，並將新海連的全資子公司香港智源的信評也調降一級至BB-，凸顯中國地方政府債務已到了拉警報地步。

相對來看，「標準普爾」日前所公布的台灣主權評等報告，則是基於台灣對外淨資產部位強健、貨幣政策具彈性、民間部門充滿活力，以及中等程度的政府債務負擔等各項條件進行綜合考量後，將台灣長期信用評等維持「AA-」，評等展望維持「穩定」。由此可以看出：若是台灣真的如張安樂所期望的選擇跟中國「統一」，那中國絕對會拿財務狀況相對較好的台灣做為其填補早已債台高築的中國內地地方政府的財政黑洞，如此一來，真正享受「兩岸和平統一紅利」的絕對是中國人，而不可能是台灣人！

張安樂「促統」促到年金改革，台灣人大概就當他在講笑話、耍寶！或許他該先去說服中國政府給他們的退休軍公教人員「十八趴」才對吧！（作者為公務員，台北市民）