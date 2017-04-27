自由談》我們在地獄中團結

天堂公民拒絕相信歷代政府的破產估算表，堅持要改，也只能從下個世代改起。（資料照）

明明有理走遍天下，完全執政的小英政府卻動輒得咎，關鍵其實在方法。

蔡英文總統昨天針對前瞻計畫的報告飆罵，指責行政部門「宣傳」與「論述」明顯不足，確實點出了改革不能只靠旗手高喊，改革要有策略和手段的執政困境。

年金會不會破產？請把算式公諸大眾，政府算得出的結論，民眾更會算！年金改革後，公教會少領多少錢？只要公布算式，甚至一筆一筆算給各職等的人來看，數據公開，大家都可以算出自己能領到多少錢，不就是止謗清謠的最佳溝通方式？

最近上映的紀錄片《約翰伯格四季肖像》，記錄了今年初過世的思想巨人約翰伯格的精華人生，四段式的電影中有一段專談政治，就強調了一句他語重心長的名言：「人在地獄，方知團結的重要，在天堂，就不會了。」這句話，正好用來檢視台灣的年金爭議。

銀行利率一趴左右，多數人苦哈哈，能領到十八趴的人，有如在天堂，逍遙又自在。

工作時領十塊，退休後週休七日還能拿八塊，更是在天堂，遊山玩水兼置產，一切都不煩。

能在天堂雲端的畢竟少數。年金不改，國家破產，年金崩毀，全民受苦，此刻改革，才有未來，這就是為什麼八成民眾支持年金改革的現實。

偏偏，天堂公民拒絕相信歷代政府的破產估算表，堅持要改，也只能從下個世代改起，有這種心態，開再多的公聽會也只是各說各話，於事無補。

政府真正能做的，也應該要做的，就是用事實鞏固八成民眾的信念，用公式來說話，用數字來證明，一切清楚明白，不想進地獄的人，就會團結支持年金改革了。（藍祖蔚）