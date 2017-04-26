自由廣場》司改應針對的重點問題

◎ 鄭勝助

我從事法律工作近五十年，洞悉不正派的司法官，自有他為非作歹的一套，例如對證詞故予曲解、取捨證據說理不清或不合於一般人認知的公理、違背論理法則等等，其膽大妄為，無法無天的程度，似在告訴你：「天下我最大，能奈我何。」今日司法所以失去人民的信任，原因就在於此。對我而言，愈來愈不能忍受冤獄不能平反、被不肖子竊盜鯨吞的財產、父母竟有不能返還的司法判決。若客觀分析，歸納司法的失衡敗壞，是過去的政府私心自用，寵壞了不該寵的一群之故，導致台灣社會正義不張、貪污腐敗、黑道囂張、毒品氾濫，還禍及青少年學生染毒，更讓我痛心疾首的是，在國民黨開的法院統治下，台灣人均已淪為二等國民，令人憤憤不平。所以，當小英說要推行司法改革時，聽者無不鼓掌，大表歡迎。

面目全非的台灣司法，改革實非易事，我將所思所見，寫成「司法改革，知易行難」乙文，蒙律師公會刊登在全國律師月刊上。我憂心的是小英任期有限，司法待改革的問題又多，想要有成，讓人民有感，就要多花心思慎擇方向、方法，並抓住淘汰惡質司法人員的重點。然而如今並非革命成功，可以全盤換血，但至少要使舊人建立新觀念，達到崇尚正義、心中不忘有百姓的境界，這又回到問題的原點。據最高法院黃瑞華法官說：「司法最核心的問題是人民不信任，司改會議所設各種法制變革，可能需五到十年才能完成法制化工程，屆時司法公信能否提升、司法不公帶給人民的痛苦能否緩解，都在未定之天。」與我所見相同。因此，司改國是會議討論法官的來源、養成教育、參審制、陪審制等問題，不無失焦、不切題之嫌。該會作成管管媒體及名嘴，以免影響審判獨立的決議，尤難讓我贊同。

綜上所述，我不客氣的提出我對司法改革的有效主張如下：

一、對於尚未確定的法院判決，向來不准評論的規定，應是造成今日邪惡法官橫行霸道、天馬行空任易判決的罪魁禍首，應予改正，以與美國憲法第一條允許隨時評論法院判決，以保障言論自由的規定相符。

二、現行法官法關於法官評鑑的規定，過於偏袒法官的條文應予大幅修改，使評鑑之進行達到公平、無枉無縱的結果。

三、開放當事人得直接請求評鑑，一改現行當事人須假手他人才能評鑑的歧視性綁人手腳的規定。

四、明定評鑑的標準，以及確定判決理由矛盾、不適用法規、違背經驗及論理法則的範圍，對於顯然偏頗、故意出入人罪的缺失判決，亦應立法防免。

五、重新檢討被評鑑判決違失成立的法官，其懲罰程序應更明快，以達成汰除不良法官的目的。

總之，以上是司改有限空間尚可運用的最好方法，連陪審制、參審制都要相形失色，卻能收到刁鑽法官不再為惡的效果。（作者為律師）