自由廣場》〈林保華專欄〉中國特工商人的「直播核爆」

中朝用以威嚇美日韓的核試還沒有爆炸，中國自己的特工卻已爆出中共黨內高層的內鬥醜聞。

五年前習近平上台後，即以嚴酷的反腐手段開展黨內鬥爭，排除異己。政治人物出走是叛國，但官商勾結中的商人則走為上計。

香港是中國殖民地，沒有美國安全，所以今年除夕凌晨，加拿大籍明天系掌門人肖建華被綁架回中國。另一位在十五年前我於香港信報披露過涉及朱鎔基愛將、光大集團董事長朱小華案的香港商人劉希泳，今年四月在吉林刑訊期間遭逼供致死。

在中國經商要發財致富，必須勾結官員，但也被要求為之效力，在黨內鬥爭中就可能被捲入，甚至死於非命。

然而也有反守為攻者，郭文貴是代表人物。兩年前他開始在美國爆料，起初僅限於個人隱私，但是因為種種原因，他的爆料級別也增高。傳說肖建華被綁架與他有關，以阻嚇他進一步「核爆」。然而郭文貴還是在四月十九日接受美國之音訪問直播，原定三小時的訪問，在一小時多被主持人掐斷，雖然主持人表示可以繼續錄影下去，以後再播，但是郭文貴拂袖而去。

直播前幾天美國之音大作廣告，中國方面利用國際刑警組織在直播那天宣佈全球通緝郭文貴，然已無法阻擋。在直播中途估計北京受不了了，遂利用在美國的各種關係施壓停播。為此各界輿論要求調查真相，到底什麼原因可以導致美國政府的喉舌屈從於中國？據報，目前中文部主任龔小夏等三人已被放假一週。

這個使北京受不了的內容應該是：郭文貴說他接受習近平當政後被提拔為公安部副部長的傅政華，調查中紀委書記王岐山及其家族在海外的財產，以及在海南航空的股權。傅說，這是習近平親自佈置的。這個內容真假未知，但是已經足以使中南海雞飛狗跳，因為中共高層都是各懷鬼胎、勾心鬥角。

值得注意的是，郭文貴擁有十一國護照，有兩個名字，符合做特工的身分，與達賴喇嘛見面多次。類似郭文貴的中國商人有多少？往返台海兩邊的又有多少？台灣國安部門有無情資？已被中國從加拿大引渡回國服刑的賴昌星也栽在黨內鬥爭，他也是國安部的人，與台灣有過交集。要不是太陽花阻擋服貿協議，中國的特工商人也會在台灣滿街跑，天佑台灣！

郭文貴之後，前中共中央辦公廳主任令計劃的弟弟令完成也攜帶大批機密逃往美國，他是否也會引爆？

中美關係中，美國只要掌握住在美國的中國皇親國戚，個個可以引出大小核爆。那些害怕中國的美國政客，實在沒有任何道理。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）