自由廣場》納稅人談8800億前瞻計畫

盈虧非交通建設重點

◎ 林修正

蔡英文政府的前瞻計畫交通建設出來之後，有一大堆人就開始批評會虧錢。這種批評不正確，沒有交通，就沒有人流（人的流動）、物流（貨物的流動），經濟就發展不起來。交通建設從來就是考量經濟發展，不以盈虧為慮。

討論台灣的交通建設，必須注意兩點。交通建設的重點在經濟、在外部性；台灣整體來說是一個城市國家。

所謂外部性，就是這舉動除本身外，還會影響到其他部門，使得其他部門得利或受害。試想高速公路在連續假期的收費提高一倍，這對高速公路的收入當然是好的，但有些車子因此不走高速公路，改走其他路線。這對整車子人的時間成本、其他道路承載量，會產生多大的干擾？這例子也適用在台鐵、高鐵、北捷和高捷。讓越多的人能在低成本下流動，才能促進經濟發展。各國政府在整體考量下，都會提供低廉的大眾運輸系統。

其次，台灣是超高密度的國家，幾乎可以說整個國家就是一個城市。因此，交通線的串聯可以產生目前純粹分段評估，所看不到的利益。以高鐵為例，台北到新竹不一定會賺錢，新竹到台中也不會賺錢，但台北到台中、高雄會賺錢。因此高鐵就必須經過新竹到台中、高雄。這樣整體都賺錢。更重要的一點，因為新竹有高鐵，也帶動新竹發展。交通規劃不是這樣嗎？

因此，前瞻建設計畫對整體地區、國家的影響，才是政府要考量的重點。僅從業者盈虧，而不從人流、物流、經濟發展看交通建設，將因小失大。

（作者為中州科技大學行銷與流通管理系副教授）

鄭秀玲的話 蔡英文要聽

◎ 宋醇誼

貴報報導，對民進黨政府推動八千八百億前瞻建設計畫，曾經大力「反服貿」的台大經濟系教授鄭秀玲說，其中只有綠能建設、數位建設較具前瞻性，但預算卻僅數百億，根本比不上交通建設的四千二百四十億元。她建議重新調整經費分配，用以投資人才培育及在職訓練。其實也有學者投書批評前瞻計畫沒有方向感，主張以幼兒托育、幼兒教育、老人照顧、長期照顧這四個相關項目為擴大內需的政策優先選擇。簡單地說，八千多億前瞻預算，竟然半數用在軌道建設，資源如此配置，引來撻伐，證明這個計畫之匆促上路，未廣徵民意，且官方缺乏一個有說服力的說帖，謙卑不足！

希望蔡英文總統或是林全行政院長要重新考量，別以為拿出八千億就能建設地方、看見成效、鞏固選票。千萬別做不經思考的散財童子或是聖誕老公公，要做真正有遠見、能前瞻的國家發展舵手！

（作者任職金融服務業，新北市民）

正循環與負循環

◎ 林清淵

民主國家的政治人物在下台後都是「不在其位，不謀其政」，繼馬英九前總統在美國說三道四之後，毛治國前院長也投書媒體，反對遍地開花式蓋輕軌捷運。

最沒資格放馬後砲、批評朝政的要屬他們兩位前朝官員了！毛在位時五楊高架每公里造價高達廿二億元且追加預算八成、機捷蓋廿年六度通車跳票等一大堆瘡疤，離開位置後腦袋又變靈光了？

前瞻計畫就是配合未來的國土規劃，平衡區域發展、縮短南北差距，但某些人的思維卻只顧自己私利，危及天龍國磁吸中南部的政策，就會極力反對，導致人口外移無法向中央爭取到資源、做建設，沒有了資源建設又將外移更多的人口，形成負循環。相反的，雙北的人口集中可向中央爭取到更多的資源、做更多的建設，有了資源建設又吸引更多的人口，形成正循環。正負循環參雜著意識形態各說各話，但這樣不會把本來就小的台灣愈做愈小嗎？能夠充分發揮台灣的潛力嗎？（作者任職營造業，台中市民）