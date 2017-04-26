自由廣場》民調不打手機，準嗎？

◎ 曾家珍

台灣民意基金會廿四日公布最新民意調查結果，對民進黨完全執政將近一年，有三成五民眾滿意，但有近六成的民眾不滿意。前民進黨副秘書長李俊毅說，從民調顯示，對民進黨執政的支持度或好感度「已經退回濁水溪」，更麻煩的是屏東是蔡總統的故鄉，也失守了，連高雄也失守。這份民調訪問期間是四月十七到十八日；以全國為範圍的廿歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣。

但是我認為台灣民意基金會民調不準，因為這次調查是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，但是台灣現在的社會結構，大半的人通訊都不靠市內電話了，而是人手一支手機互相LINE來LINE去，台灣民意基金會所抽樣到的對象，即可能幾乎都是在家休閒的老人家或無所事事的無業、待業人士，實在不能代表全國民意。用這種有顯著瑕疵的取樣方法所得到的調查結果，來表達執政的滿意及不滿意度，就像瞎子摸象一樣，領會不出整個輪廓。

我也Google到一篇去年十一月發表的「電話民調老是不準？因為它對39歲以下族群涵蓋率不到六成！」(https://www.inside.com.tw/2016/11/15/telephone-polls)作者楊雅惠「擁有廿年民調、數據分析經驗，參與多次選舉民調研究，累積超過五十個不同產業的行銷研究經驗，主持超過一百廿個中大型政府委託調查研究案」。我雖然不是專業，但顯然專業圈子內是有相同的疑慮。那麼游盈隆董事長、李俊毅先生等對這次調查結果的評論，是不是周全、保守一點比較好？

（作者為藥師，台北市民）