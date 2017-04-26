自由廣場》謙卑而大膽的建言

◎ 彭明敏

曾任人事主管者呼喚公務員「能撈就撈，能混就混」，受辱最大的行政最高首長，沉默不語。反對年金改革者自比「壯士」，以「與國家同歸於盡」的氣概，訴諸暴力，負責治安的警察在暴徒中看到已退休的前長官，立正敬禮。政府氣弱，徒喊「嚴懲暴力」。

將軍結隊赴敵國與對方將官聯誼，聆聽敵國元首訓示，對敵國國歌肅然致敬（上述「敵國」乃依照常識和國防部定位）。受辱最大的三軍統帥，沉默不語。

活在今日的台灣常感覺國家重要部分已經「失控」，不知有人「執政」與否。以大多數選票當選的總統似乎與人民的距離越來越大，不幸地，她在庶民的印象中是不論場面大小，不論講話長短，手必持講稿，目不離稿，照唸不誤，講者無神，聽者無心。其活潑親切、最高知識份子充滿智慧的一面，全無呈現。

國家領袖所以成功，或因雄辯，或因魅力，或因善政，或因親民，為重振國家元氣，建立民主紀律，養成正派民風，以謙卑誠懇的心情，大膽建議如下：

（一）請總統從鐵塔走出來，開誠佈公，與人民作坦率誠實親切而面對面，目對目的對話（如後述）。

（二）大量削減「國家機密」，「機密」越多，民心疑惑越深。其實所謂「機密」，大多是沒有必要，僅滿足少數獨佔情資者的優越感而已。政府應不要令人民只知其「然」，而不知其「所以然」。譬如：稱中國為中國，稱台灣為台灣，有何惡果？立院通過與其他民主國家一般的正常「公投法」，有何惡果？廢止或凍結「蒙藏委員會」和「省政府」，有何惡果？解答上述疑問會影響「國家安全」嗎？

（三）擬大膽建議連先進民主國家也未能做到，可由台灣先開風氣的，將前美國總統羅斯福的「爐邊談話」及雷根每週一次的「總統廣播」擴大，全國電視電台每週同日同時以一小時做為「總統與人民對話」時間，前半小時總統不帶稿，以平易親切的語言解說某特定政策，後半小時則由媒體代表兩人做正面建設性的提問（每週換人），實問實答。如此或能使人民感覺總統與民同在，縮小距離。

（作者為前總統府資政）