自由談》心肝有所貪，頭殼鑽雞籠

公教人員向來屬於菁英階層，走路有風，數量龐大的軍人，有特殊歷史背景，執干戈以衛社稷，也備受肯定；但在「年金改革」過程，出於人性的貪婪和不放棄既得利益的心態，軍公教的地位幾乎從山頂跌落谷底，若不能自我約束，遏止荒謬的激烈言論和荒唐的抗爭行為，軍公教的聲望恐將毀於一旦。

政府推動年金改革，並非始於蔡英文政府，馬英九和陳水扁口說改革，均半途而廢；過去國民黨執政時期，年金是重要政策，實踐的結果卻是「請鬼抓藥單」，不管是兩蔣時期還是李登輝執政，為了掌握「黨國鐵票」，年金成為考選銓敘部門和黨國動員系統私相授受的通路，越改越圖利軍公教，越改國家財政破得越大洞，這也是新舊制軍公教退撫造成隱藏性債務累積到近九兆元的主因。

軍公教比一般人民了解國家的處境和財政狀況，嚴厲批判軍公教霸占既得利益不放，令人於心不忍，因為誰家族裡沒有幾位軍公教？但這次年金改革的過程就像是一面「照妖鏡」，許多反對改革的言論不僅不堪一擊，甚至荒謬不堪。有退休者大言不慚，說退休金要讓他出國玩十六天，購買豪宅要月繳十萬，還要提供子女國外名校的巨額學費，說這叫做「反污名要尊嚴」！在立法院抗爭施暴立委和地方首長，已經涉及犯罪，卻振振有詞。

人必自侮然後人侮之，反對年金改革的軍公教，難道不知道他們給年輕人的印象，多麼的不堪嘛！俗話說「心肝有所貪，頭殼鑽雞籠」，這類反對國家往前走，只管我家住大樓，眼中只有錢的軍公教，斯文掃地啊！

立法院還會召開很多次年金法案審查會議，直到三讀。包圍國會反對改革的軍公教，不管是「要錢花」、「沒錢花」、「不夠花」還是「討錢花」，奉勸他們早早回家「省著花」，或許比較實在吧！

（陳杉榮）