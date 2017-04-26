社論》國庫通黨庫 黨職併公職

立法院昨天三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」，享有黨國時代「黨職併公職」年資的退休人員，月退俸將重新計算且將追討溢領部分。根據銓敘部統計，目前共有二百餘退職政務人員與退休公教人員有此情況。銓敘部還指出，當年「黨職併公職」，僅限國民黨。受到「處理條例」影響，連戰等人恐將繳回溢領部分，這不僅對廣大納稅人是遲來的正義，也是對廣大軍公教人員遲來的正義。

「黨職併公職」，乃是黨國一體的產物。中國國民黨一黨專政時代，為國服務的目的就是為黨服務，但為黨服務卻未必是為國服務。反對國民黨的黨外人士，以及言論報國的知識份子，多數都是基於促進國家的自由、民主、人權。不過，如此為國服務的言行卻遭國民黨打壓不遺餘力，因為這些普世價值是國民黨一黨專政的對立面，假使國家進步到國人都享有自由、民主、人權，國民黨就必須面對正常的政黨競爭而面臨下台的挑戰了。所以說，黨國體制最為可怕之處，還不在於黨國一體，而在於黨凌駕於國之上。

黨國體制之下，「國庫通黨庫」，這是黨國權貴貌似清廉的遮羞布；「國庫」的利益先進「黨庫」，「黨庫」的利益再進到權貴手裡，這就是國民黨字典裡的清廉二字。無須多說，「國庫通黨庫」，只有「國庫」利益輸送「黨庫」的份，沒有「黨庫」利益輸送「國庫」之理。結果輸送了幾十年，國民黨成為全世界最土豪的政黨，從來沒有一任黨主席真正搞清楚，國民黨的黨產是幾個零的天文數字。可以說，「黨職併公職」，也是另類的「國庫通黨庫」。「黨職」年資併到「公職」計算，直接多領納稅人的錢；「公職」併到「黨職」計算，表面上領的是「黨產」，而究其根源也是納稅人的錢。那些國民黨「附隨人員」溢領的部分，當然要像「黨產」一樣追討回來，才符合轉型正義的實踐。

另有「附隨組織」，例如婦聯會，也是另一種款式的「國庫通黨庫」。據立委清查發現，婦聯會的資產與收入，至少有政府補助國民黨的代領轉撥款、政府機關直接補助、影劇票附捐、棉紗附捐、防衛捐、勞軍捐。其中，光是勞軍捐，據黨產會初步調查報告推估便達二百四十億元。對於勞軍捐，內政部多次發文婦聯會要求交代流向，卻屢遭敷衍回覆，遂有五二○前再不說明勞軍捐完整流向，「該撤換負責人就會撤換」之最後通牒。其實，婦聯會只是冰山一角，這也顯示實踐轉型正義是一場硬仗。再加上，外有北京持續施壓，內有反年金改革泛政治化，改革者務須謀定而後動，一旦行動就要剋期有成。一如中廣兩個頻道既不再「對匪廣播」，便不容公共資源私有化，果斷收回分配給客家台和原民台使用，除弊興利一氣呵成，擺脫佔據公共資源者以拖待變的戰術糾纏。

話說回來，「不義黨產」、「黨職併公職」、「附隨組織」、「附隨人員」等黨國殘留物，造成我們國家與社會長期不正常，固然要以民主實踐予以撥亂反正，更為重要的還是上達黨國體制的最高層，也就是蔣介石本人。即使清除了那些黨國遺物，卻避開蔣介石的核心角色，中正紀念堂、蔣公銅像等威權符號依然故我，則轉型正義無法居高臨下清理戰場，類似馬英九那樣的黨國之子仍有機會伺機反撲。轉型正義不是「史觀」問題，不容「互相理解」的鄉愿；德國對納粹的究責，嚴肅追究至今不輟，堪稱台灣的典範。此外，也要不斷提醒新政府，轉型正義工程需要社會基礎，產經有感復甦、就業所得改善，讓普羅大眾「幼有所長、壯有所用、老有所養」，則改革、進步、建設、成長自能行穩致遠。唯有如此，改革攻堅的社會支持力道愈來愈強，泛政治化的反改革逆流更難成氣候。