《自由廣場》從《海角七號》最後一幕說起

◎ 洪大隆

如果你對電影《海角七號》還有印象，最後一幕是日本人搭船回去時，台灣人卻在碼頭邊歡送，那種氣氛並不是把仇人或壞人趕走，而是朋友們的別離。

依照我將近九十歲母親的說法，那是真實的寫照。全世界沒看過被殖民者還會歡送殖民者離開，甚至還期待再會，這也是終戰後跟蔣介石部隊來台灣的人很難理解的地方。但與其質問台灣人為何到現在對日治時期還有很深的感念心情，倒不如說，其實是國民黨治理台灣造就了更大的貧窮與災難，相較之下，日本人治理台灣還用心很多、紮實很多，雖然那段期間真的是殖民。

八田與一銅像被砍頭事件，引起網路上對這位工程師的功過論戰，只是單純的水利建設，被講為更有陰謀的壓榨，當年台灣的經濟與繁榮，遠比被內戰摧殘殆盡的中國好太多，竟也能為此事實的真假吵成一團，證明大中國思想的人，包含被教育出來的第二代、第三代，明明都在台灣出生長大了，還是不願意，或不懂得用台灣的角度檢驗過去及未來。持續抹黑或扭曲，只能看出這些人不願意落地生根的空虛及錯亂，也造成不必要的族群對立。

國民黨打敗了日本，收回江山，卻一直仇恨日本。國民黨被中國打敗了，丟了江山，現在回過頭來愛死中國，這樣的邏輯也令人費解。可能的解釋是，他們希望落地生根的地方在中國，而不是台灣吧！

（作者為工具機業外銷經理，台中市民）