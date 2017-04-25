《自由廣場》聚焦檢察官定位 可能失焦

◎ 楊永年

檢察官定位，要不要改變，以及如何改變，為司法改革國是會議第三分組「權責相符與高效率的司法」議題的重頭戲；本議題尚未開始討論，就有很多人（團體）磨刀霍霍，希望好好討論檢察官定位。然而，聚焦檢察官定位，可能失焦。因為這樣的討論，等於是在模糊的概念下，進行不聚焦的討論，同時決定不確定的未來，主要問題有三：

一、問題未被精準設定：為精準回答檢察官定位要不要改變、要改變什麼，以及如何改變等問題。首先必須先思考，究竟問題在那裏，或者，贊成檢察官定位要改變的抱怨或理由是什麼？這些抱怨與被抱怨的對象是誰？以及，這樣的抱怨有沒有道理等。如果這些問題沒有釐清或沒有清楚資訊，等於瞎子摸象，只獲得片面資訊，卻要做通則性的改革，這會是非常危險的事。就算問題精準定義，是否改變檢察官定位就可解決問題，仍有諸多討論空間。甚至，可能還存在以下兩個問題。

二、檢察官定位的定義難有共識：法律上固然有檢察官定位相關法條，問題在於，不同個人、團體、組織，對於這些法條的規定與解讀，有諸多不同的看法，以致難有共識。有人認為討論檢察官定位，應該聚焦在職權，有人認為應該聚焦在結果（含功能），也有人認為應該聚焦在檢察官這個職位。而不論是聚焦在那個點，都可能失焦。因為前述內涵複雜龐大而且環環相扣，若不簡化無法討論，但若簡化議題，可能窄化了議題內容。或者，大家可能在不同定義下討論相同的問題，結果不言可喻。換言之，就現階段而言，檢察官定位的定義是模糊的，或沒有共識的，討論出來的結果，當然也就難以獲得認同。而這又和下個問題有關。

三、檢察官定位議題是手段不是目的：當大家聚焦討論檢察官定位，可能失去討論原始司法效能提升的目的，因為檢察官定位討論的內涵是手段不是目的。例如，有人認為討論檢察官定位應討論的主軸是，究竟該賦予或減少檢察官什麼樣的職權。不過，這樣定位討論，會導致公說公有理，婆說婆有理，卻都在方法上論辯，而非針對司法正義（效率與效能）的主軸目的進行討論。或者，除非能夠鎖定司法效能提升，同時聚焦在司法（檢察官）效能提升，否則很容易淪為手段的爭議或討論，反而失焦。在此前提下，可能無助「司法」效能問題的解決，徒增司法（檢察官定位）改革的不確定性。

因此，與其討論檢察官定位，不如直接討論如何改善司法（檢察官或檢察體系）效能要來的有意義。當然，什麼是司法效能仍必須先定義清楚，才有辦法進行有效率的討論。但相對而言，司法（檢察官或檢察體系）效能比檢察官定位容易有共識，例如其內涵可以包括公平正義與效率。換言之，我們應該聚焦的是司法公平正義與效率如何達成。若然，檢察官定位（含檢察體系甚至司法體系）因為只是達成司法效能的方法之一，是否要聚焦討論，就不是那麼重要了。或者，在此前提下，除非有其它「完整」配套的討論，否則透過檢察官定位改變的討論，不僅不易提升司法效能，還可能失焦。（作者為成功大學政治系暨政治經濟研究所教授）