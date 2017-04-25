《自由廣場》台灣不是匯率操縱國的三大證據

◎ 趙文衡

本年度美國仍把台灣列入匯率操縱國觀察名單。美國定義的操控匯率，是指人為壓低匯率以提升出口競爭力，並以貿易順差超、經常帳順差及淨外匯購買金額做為判斷標準。平心而論，此三項標準並不嚴謹，前兩項可能導因於該國具有匯率以外的競爭力，第三項可能為了因應熱錢肆虐。台灣因經常帳順差超過三％而被列入觀察名單，表示雖有嫌疑，但仍不確定。事實上，有三項證據可協助證明台灣並非匯率操縱國。

首先，以結果論，壓低匯率的結果將使通膨上升，如果台灣長期操縱匯率，通膨一定相當嚴重，即使短期偶有其他因素干擾，長期而言，通膨應是上升的。但眾所周知，台灣是全球通膨最低的國家之一，如何同時是嚴重的匯率操縱國，又是通膨最低的國家？即使央行是神操作，恐怕也很難辦到。由二○○○年至二○一六年，台灣的平均通膨率僅○．九八％，而韓國達二．七二％，可知台灣比韓國及其他多數國家更不可能是匯率操縱國。

另外一個相關的指標為利率。操縱利率可達到操縱匯率的目的，低利率將會導致低匯率。即使不用利率操縱匯率，而以其他手段，若沒有低利率配合也不易成功，因此，維持比其他國家更低的利率，對匯率操縱國相當重要。目前台灣的央行基準利率高於美國、日本、韓國與歐盟等主要國家，外資會選擇利率較高的國家進入，在此情形下，台灣要如何維持低匯率？事實上，一個相對較高的利率環境，代表央行關切的是通膨問題，而不是維持低匯率。

另一個間接證據為台灣薪資的停滯。低匯率會導致物價上漲，物價上漲會增加薪資上漲的壓力，這也就是通膨可以讓人加薪的道理。在其他條件一致下，低匯率國家薪資上漲的可能性會較大。如果台灣是匯率操縱國，有相當的可能薪資會上漲；然而，長久以來的低薪資，可進一步證明台灣並沒有操縱匯率。

上述三個證據都指向一個可能，台灣根本不是低匯率國家。事實上，長期而言，台幣匯率是上升的。台幣由一九八○末期的四十元台幣兌一美元，一路升值到最高二十五．五元台幣兌一美元，升值幅度超過三十五％。台幣升值等於提升貨幣的購買力，每一元台幣實質可買到的貨品增加了，購買力提升，將壓抑薪資上漲的需求。

本文指出的三個操縱匯率應有症狀，台灣一個都沒有。由此可見，台灣並非匯率操縱國。至於經常帳順差超標，只表示台灣產品較具競爭力，與是否操縱匯率應無關係。

（作者為台灣經濟研究院副研究員，美國馬里蘭大學國際政治經濟學博士）