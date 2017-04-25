《自由廣場》戴奧辛蛋下架後去哪？

◎ 程仁宏

雞蛋含過量戴奧辛風波爆發後，衛福部要求買到「駿億」、「鴻彰」、「財源」蛋品的業者，全數下架，避免消費者吃到有問題的雞蛋。但是，下架後的戴奧辛蛋，究竟去了哪？會不會流入早餐店、自助餐廳、夜市呢？

筆者在消基會及監察院服務多年，長期關注食品衛生安全問題，發現「逾期食品、有危害消費者健康該下架之食品」，未依法沒入銷毀，致該銷毀食品竟遭外流販售牟利，形成食安重大管制漏洞。如民國一○○年八月至十二月間，相繼發生貿易公司將過期的巧克力等一九五種原料竄改有效期限，販賣給國內上千家西點店、餐廳及五星級飯店；另有商行收購即期或過期食品，竄改日期重新販售等違法情事。足見各級衛生主管機關，並未依法善盡將「逾期食品或對消費者健康有危害之食品」切實予以下架後沒入銷毀之責，而僅僅做了半套的「下架回收」，給予不肖廠商將本該銷毀食品外流販售牟利，形成管制措施之重大疏漏。

衛福部應具體提出把關的配套措施，除了加速追查源頭、釐清污染源外，更應落實「食品及其相關產品回收銷毀管理辦法」，要求廠商、業者下架回收戴奧辛蛋，且依銷毀程序確實銷毀，讓消費者吃得安心。

（作者為文化大學教授、消基會名譽董事長）