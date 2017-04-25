《自由廣場》兩輪選舉制 民進黨初選宜參用

◎ 林瑞璋

法國總統大選已經完成第一輪投票，中間派新政黨「前進黨」候選人馬克宏（Emmanuel Macron）和極右派「民族陣線」勒班（Marine Le Pen）將進入第二輪投票。兩輪選舉制一直是法國選舉制度的特色，所謂的兩輪選舉制，即選舉中沒有任何一個人得到過半數的支持，選票最多的兩個候選人則進入下一輪選舉。兩輪選舉制可擴大選擇性，選民在第一輪與第二輪表達不同的偏好；另外，因第二輪需要獲得絕對多數支持，候選人訴求必須更廣泛，尋求更多議題合作的可能性，如此即可避免極端主義人選操作議題後，僅獲得相對多數的支持。

二○一八年六都首長爭霸戰，南二都高雄與台南市長，民進黨初選之爭激烈，尤其高雄市長民進黨初選部分，更已被形容成「刀刀見骨」，儘管有人大聲疾呼端出牛肉，提出政策進行辯論，但被放話、耳語仍不斷。有人被攻擊「21648」，有人發生架設看板憾事被放耳語「不選了」，也有人「放生、棄養」被刻意放大，一週內變壞人，更有人被放毒「入閣」全力消毒中。一場民進黨治理典範的城市下任市長初選，一瞬間變成負面選風的代名詞。

從已被公布的各機構民調中顯示，現階段沒有任何一個參與民進黨黨內初選的候選人民調超過五成，若制度無法適度調整，黨內初選就易陷入互相攻訐，製造紛爭，引發極端，而讓基層支持者陷入為難與尷尬的困境。

民進黨選對會已展開二○一八年地方縣市首長提名規則討論與規劃，每個縣市的情況、條件皆異，參選者數亦不一，單一制度已無法解決可預想的問題。今年七月二十二日，民進黨全代會將決定二○一八年縣市首長候選人提名規則，或許可借鏡法國兩輪選舉制度，提出高度競爭縣市兩階段民調，提前整合也有利團結，延續民進黨執政的城市光榮感。

（作者為中山大學亞太所博士生，高雄市民）