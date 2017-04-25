《自由廣場》漢光33號兵推務實否?

◎ 呂禮詩

即將於五月初進行的「漢光卅三號」電腦兵棋推演，依據媒體的報導以2025年為模擬背景，雖然軍事戰略已由過去的「有效嚇阻」改為「重層嚇阻」，但對抗型態仍以「拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」為主。但以波灣戰爭以來的作戰型態與現有的「公開情報」（OSINT）看來，似乎與現實脫節。

波灣戰爭「外科手術式打擊」（surgical strike）的作戰型態，建構於「五環論」（Five Rings）：將作戰目標的選擇及攻擊的優先順序，概分為五個戰略目標環，最中心為領導核心，向外依序是主要生產資源、基礎建設、人民與軍隊。過往的兵棋推演，防禦的重心只著眼於最內層的領導階層與最外層的軍隊，根本忽略了領導階層、軍隊與人民所賴以生存的生產資源與基礎建設。

依據日本防衛省防衛研究所在今年二月出版的《中國安全戰略報告2017》指出，解放軍對台部署的彈道飛彈及巡弋飛彈已增加至1500枚，面對解放軍的飛彈威脅，從北到南的科學園區及其運作最為重要的水、電等基礎建設，反而極可能是重中之中的「阿基里斯之腱」（Achilles heel）。漢光兵推對這個足以影響民心士氣的「作戰重心」一片空白，實在難以想像。

北韓在「太陽節」的大閱兵中，第一次以履帶載具展示增程型飛毛腿飛彈（Scud ER, KN-17），亞洲週刊、外交家（The Diplomat）及北緯38度（38 North）等媒體，均判斷其極可能為「攻船彈道飛彈」（anti-ship ballistic missile, ASBM）；若從武器禁運、外交困境及飛彈構型等因素追溯其技術來源，其與伊朗試射成功的「波斯灣」（Khalij Fars）攻船彈道飛彈應系出同門。

波斯灣飛彈的前身為伊朗於與中國長城工業集團共同研製的Fateh-110彈道飛彈，中國長城工業集團的股東為中國航天科技集團，而中國航天科技集團第一研究院即為「航母殺手」DF-21D攻船彈道飛彈的推手。從戰術與技術的角度分析，當DF-16在內陸陣地即能對台灣東岸的海空軍基地造成威脅時，不能排除解放軍進一步的將原有射程較短的DF-15B彈道飛彈加裝尋標器（seeker）後，性能提升為攻船彈道飛彈，屆時海軍艦艇執行「戰力保存」至東部港口或海域疏泊時，也無法避免由天頂而降的攻船彈道飛彈攻擊。

國軍該如何的為戰略重要性僅次於領導核心的生產資源與基礎建設撐起可靠的保護傘，兵棋推演付之闕如；也未能設想如何為阻絕解放軍登陸的海軍艦隊，構築能夠防禦攻船彈道飛彈的防空能力。卻不務實際的「假設」在2025年取得了F-35，這種對於部長出身軍種不遺餘力的「照顧」，相對於國防建設而言，實在不是國軍之福！（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）