《自由廣場》《金恒煒專欄》揭示民視經營權之爭的幕後

民視經營權之爭已到攤牌的地步，四月二十四日同一天，《自由時報》上發生了激烈的廣告肉搏戰：一方是由五十位綠營中有聲望、有公信力的重量級人士發起，公開呼籲進行「台灣價值的保衛戰」；另一方署名「參與民視創辦的小股東」，以「屬於民視的，還給民視，還給台灣」為號召；雙方都是向佔七成（？）的小股東招手。

如何看待民視經營權的爭奪？或許下面幾個指標可以釋疑。

第一個：真偽問題。一方是五十位發起人，有名有姓有頭銜，大部份不是股東，無利益衝突問題；另一方是所謂「小股東」，沒名沒姓，不知是何方神聖？要問的是，寫廣告、付費用，一定有人；是誰？為何不敢亮出姓名？難道有「不可告人」的勾當？

第二個問題：哪一方維持創辦人蔡同榮的民視價值？兩方都引蔡創辦人自重。可知的是，郭倍宏是蔡欽點。指控新經營團隊「背離」蔡同榮，是禁不起事實檢驗的。

第三個問題，民視核心價值。比較一下前後兩位經營者的出身背景，就真相大白了。郭倍宏是海外獨盟領導者，是「黑名單」中頭顱懸賞的政治要犯，終而冒險闖關，導致憲法一○○條的修改。至於陳剛信，至少可知其大女兒陳瑩是馬英九所謂「國宴」的主持人，二女兒陳琳嫁給中國的紅色大肥貓之子；陳不但親藍還親紅。這個價值判斷，不必多費唇舌。

第四個問題：新團隊是民視「危機」嗎？先說答案，非也；不但不是危機，反是轉機。蔡同榮二○一二年想選總統，有人反對說：把民視辦好比選上總統重要，換下陳剛信才能辦好民視。蔡當時的回答有趣，表示當上總統才能換人，才能導正民視。現在答案揭曉了，原來蔡同榮與田再庭當年簽下「不插手民視」切結書給陳剛信。閹割條款下，使陳剛信坐大，把民視當成陳家黨，完全「背離」民視成立的初衷；蔡同榮毫無辦法，除了總統大權在握。

第五個問題，民視批蔡政府就是抹黑？「小股東」們特別咬定民視「攻擊」蔡政府，不免坐實坊間媒體紛紛報導民進黨高層把手伸入民視的傳聞，不得不讓人質疑所謂「小股東」背後，是否有民進黨介入？其次，《自由時報》是不是本土媒體？有沒有批評蔡政府？批評就是抹黑？別說笑了。更何況，連署挺郭的五十人中，多位是蔡政府現任資政，也多位公開批評過蔡政府！又怎麼說？

最後，「小股東」祭出「自由多元」做為「核心價值」，卻又指斥新團隊「攻擊」蔡政府；這是以己之矛攻己之盾。台灣要深化民主，媒體必須承擔起第四權，擺脫黨同伐異的奴才相。

股權之爭當然是經營權之爭，但五十位連署人豈在乎區區一個媒體的經營權？而是著眼更高層次的台灣價值！召喚「真正」小股東完成當年投資民視的大願，民視二十年踐踏小股東的熱忱還不夠？還要走回親藍親紅的舊民視逆流？真是夠了；這是關鍵時候的關鍵選擇。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）