社論》人口變遷下的前瞻建設

立法院從昨天開始初審「前瞻基礎建設計畫特別條例」草案，這項以「前瞻」為名的公共建設計畫，遭到反對黨的強力杯葛。在政治形勢上，少數黨受限於實力問題，頂多只能使出拖延策略，例如將預算的三讀通過推遲到臨時會，已是其極限，因此並不是什麼了不得的問題。站在社會大眾的角度，更為在意的是，執政者面對若干建設性的異見，能否具體解答，甚至納為計畫修正的一部分，真正周延決策。

馬英九政府時代，在二○○九年曾提出四年五千億元預算，思考模式與今日類近，也就是以供給創造需求，認為政府帶頭投資，可以產生很大的效益，以振興經濟。當時在野的民進黨雖然提出了質疑，但並未實質阻擋，然而八年後檢驗這些建設的結果，遍佈於各縣市的蚊子閒置設施，保守估計至少有數百項以上，不僅當年耗費公帑所吹出的五彩氣泡破滅，更在地方留下了醜陋與負擔，這樣的誤國經驗，我們當然不能再行複製。

從這個角度檢查蔡英文政府的八年八八○○億元預算，外界最關注的，當屬由各縣市所提報的卅八項軌道建設，其中包括約十五項的捷運和輕軌計畫。這個項目的預算約為四二○○多億元，幾占整個特別預算計畫的一半，若再加上年度預算，整個軌道建設八年下來總經費將達九五○○億元以上，影響不可謂不重大。這一代人啟動如此規模的硬體建設，不能不思考我們將留給下一代的是什麼？想到這裡，只能有一個答案，就是只准成功，不許失敗。

任何政策要減少失敗，就是不要急著反擊異見，務必進行理性分析，並且有能力公開進行政策說明。一個最根本前提是，既言前瞻，即是未來，不是過去，無法以日治時代興建縱貫鐵路，或是蔣經國總統興建高速公路的時空背景，以及全國性建設，作為各地準備雨後春筍式發展的區域性輕軌與捷運的支撐基礎。因為過去的台灣與未來的台灣，在人口結構的變遷上，是一個完全相反的發展曲線。

也就是說，政府所規劃的軌道建設，如果要符合前瞻，勢必要通得過人口結構變遷的驗證與需要。台灣未來的發展圖像，是一個人口逐漸減少，而且人口結構逐漸老化、年輕人所占比慢慢減少的社會；同時，基於尋求生活機能的便利，這樣的社會更會伴隨人口向都會集中的趨勢，因此城鄉差距日益擴大難以抵擋。在這樣的前景下，有些縣市如果認為藉由興建輕軌與捷運等交通的改善，可以帶動當地人口的增加進而創造一連串的利基，即是建立在不切實際的想像之上。

目標設定如果錯誤，最直接的後果就是營運不符預期。建設成本之外，營運成本不能不同時設想。二○○七年開始營運的高鐵，沒有人會否定它的建設價值，但是直到現在仍然經營得非常辛苦，關鍵就出在實際運輸量的估計嚴重失準，甚至未達當初預估的一半，運量之不足，經濟下轉、產業外移是很大的因素。而營運已邁入第十年的高雄捷運，亦是今年才開始顯露好轉，但因屬於都會地帶，並且是透過多角經營在創造盈餘，其條件是否為其他發展不一的縣市可類比，必須思考。

前述現成的例子，並不足以反映人口減少與老化可能帶來未來更嚴酷的挑戰，老人社會的樣態，一是對運輸工具使用偏好的改變，這在走在台灣前面的日本已經出現，老人因為行動力的減緩，以出門即可立即搭載交通工具的需求為先，多少都要跋涉若干路程的軌道運輸，因而面臨考驗。其次，顯而易見的是，日趨增加的老人人口，也將產生優惠票價的增多，擴大回收與盈餘的難度。種種這些變數，凡是提出輕軌捷運的縣市，最起碼要把營運計畫詳列出來，讓大家了解其可行性與成本效益評估究竟如何。

輕軌捷運之所以引人側目，主要在於其已成為各地的通案，而非特定的個案。為什麼有這麼多縣市一窩蜂的搞這些軌道工程，是否與土地財政有關？如果台灣的經濟發展不是建立在產業環境的改善上，而是過度專注於經營土地來獲得財政收入，這絕對不是大家所期待的前瞻。

前瞻計畫條例已經進入立法院了，希望政府以更多的專業與態度，盡釋疑問，讓這個計畫只准成功，不許失敗。