自由談》李察吉爾就是狂！

這個世界之所以迷人，就是有像李察吉爾這類人的存在。

李察吉爾是眾所周知的大帥哥，《美國舞男》、《軍官與紳士》、《麻雀變鳳凰》等片奠定他早期成為好萊塢炙手可熱與性感象徵的男星。

他在一九八○年代星運順遂，迷倒全球眾多的女粉絲，在好萊塢一路順遂，至今雖已六十七歲，依舊風流倜儻模樣，卻是徹底捨棄萬人追隨、五光十色的浮誇表象，遵循自己心中的理想，不惜捨棄好萊塢巨星頭銜與巨大金錢誘惑，以達賴喇嘛之友，為圖博（西藏）人民的獨立自由發聲。

一九九三年，奧斯卡頒獎典禮上，李察吉爾突然脫稿演出，從那一刻起，改變了他未來的一生，他毫不畏懼、毫不猶豫地接受了自己的改造！

李察吉爾當下在台上大談中國軍隊是如何侵犯佔領西藏，以及西藏人民過著如何悲慘恐怖的生活。頓時嚇傻了好萊塢那批只會追逐浮光掠影的「主流電影」人士。

一九九七年，中國政府接收了香港，為中國接下來的改革開放奠下資本與專業進駐的基礎。李察吉爾當年接演《紅色角落》時，公開批判中國人權惡況，從此被中國列入「不受歡迎人物」，並永久禁止他入境。

最近十年，中國紅色資本橫掃全球，李察吉爾也成了好萊塢片商的「不受歡迎」男星，所謂的好萊塢電影在向中國市場一片磕頭屈膝之際，四月二十日他接受《The Hollywood reporter》訪問時，坦言有中國導演想和他合作，但立即被中國政府威脅，在電影即將開拍的兩週之前，那位中國導演最後被迫放棄。

那又怎樣呢？李察吉爾有著心如止水的狂，看待好萊塢和紅色資本的關係，他說：「這些完全沒有影響到我的人生」。（鄧蔚偉）