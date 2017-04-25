鏗鏘集》不容暴力挑戰法律與秩序

民主體制下，人民有集會、言論自由，這兩種權利合在一起使用，最常見的就是所謂「示威」，但這個從demonstration翻譯過來的詞，不幸帶有脅迫、暴力的誤導性意涵，反而是「表態」更接近它的意思。

反年金改革激進份子霸佔立法院大門，威脅、攻擊立委，那是赤裸裸的暴力犯罪，絕非「示威」，更非合情合理的「表態」。國會議員被脅迫與攻擊的事，在美國不會發生，公權力也不容許它發生。

這種叢林暴力行為，逾越法律紅線，小英政府應堅決重建法律與秩序，但一向衛護既得利益，反對改革的國民黨頭頭，居然有人說那是實現「公民不服從」；有人說那是反抗執政黨暴政，真是天大笑話。

提出「公民不服從」理論的梭羅，以反戰與反黑奴制度的道德理由，拒絕繳稅，心甘情願被逮進去坐牢；反年改者在立法院審議年改都還沒開始，就圍毆、脅迫立委，那叫什麼「不服從」？反抗什麼「暴政」？

民主體制保障個人、團體的發言權，對政府與國會議員的選舉權；政府依公正的法定程序立法、執法與行政；選民可以用選票制裁政黨或個別議員，卻不容許以暴力相脅迫。

在美國政治上最成功的「示威」是一九六○年代的「民權示威」，它原計畫用帶軍隊術語的March，邁向國會，但後來改成定點、較溫和的demonstration，在林肯紀念堂前集會，抗議種族歧視，贏得廣大支持。

團體、個人都有表態的權利，但要發生影響力，需要有正當性，手段和平理性，不踩暴力的紅線。反年金改革靠幾個老面孔煽動者耍嘴皮，說詞既缺合理性，行為又粗暴，那註定要被人民厭棄。

（作者王景弘，資深新聞工作者）