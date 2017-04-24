自由廣場》他們更不希望你認識的日本人....

◎ 賴稟豐

砍下八田與一雕塑頭像的人，或許想表達對民進黨執政和對日本這個國家的不滿，甚至希望藉此傷害到某些人的情感。但這樣想法可能是無謂多餘的。

就這片土地許多人來說，過去黨國體制下的教育，完全不希望我們去認識這位日治時期的水利工程師八田與一，即便他建造的嘉南大圳是當時全亞洲地區規模與技術第一的水利設施，通水使用後大幅提升嘉南平原農作物產量。但除非是住在雲嘉南的農家子弟又或因為地緣關係，不然八田與一興建嘉南大圳的事蹟，對多數台灣人的情感鏈結是極為薄弱的。

但過去黨國體制下，不希望大家認識的日本人不只八田與一，還有一個黨國體制希望大家永遠不認識，最好消失在歷史的日本人，就是日本戰敗投降後秘密在台灣活動，協助蔣介石教育訓練敗走台灣的國民黨軍事將領 - 日本陸軍少將富田直亮，和他所召募以日本高階軍官與將官組成秘密軍事顧問團「白團」。這邊提到這段歷史想寫的不是「如果沒有白團協助，古寧頭戰役與八二三炮戰時國民黨早就如何如何.....」之類的論調，而是富田直亮以及「白團」對台灣男生影響，不亞於八田與一和他的嘉南大圳，而且影響更大持續至今。

正如同前日本朝日新聞記者野島剛研究白團歷史的著作標題：「日本帝國的最後軍人，竟是台灣現代國防的起點。」幾乎每個男生都經歷過的義務役徵兵制、預官制度、全民總動員制度，以及新兵訓練實施的「刺槍術」、「單兵戰鬥教練」準則皆為「白團」所創。不論是八田與一或富田直亮都是對台灣影響深遠的日本人，但如果因為面子關係，怕大家認識而不願正視這些每一個時期的台灣歷史，自然就會教出砍雕塑頭像蠢事，還沾沾自喜的蠢蛋。

（作者為民進黨新竹市黨部執行長）