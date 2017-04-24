自由廣場》年輕人，認識卓杞篤嗎？

◎ 王至劭

前些日川普引用習近平的話，說韓國在歷史上曾經是中國的一部分，引起軒然大波，韓國人幾乎是舉國譁然，齊聲喊：「這不是事實。」反觀我們台灣，歷史上台灣和中國的關係，比韓國和中國的關係更為薄弱，但很多人卻誤認為台灣曾經是中國的一部分。

真正的歷史如下：台灣在一六二四至一九八八年的三百多年期間，歷經荷蘭、西班牙、鄭氏家族（並不代表明朝）、滿清帝國、日本及國民黨政權等六個外來政權殖民統治，從來沒有被中國統治過。滿清帝國並非中國，當時在滿清的統治下，中國、台灣近半（平地為主）都是滿清帝國的殖民地之一， 整個廣大的蒙古共和國和哈薩克共和國東邊三分之一以上領土也歸其統治呢！

一八六七年美國駐廈門領事李仙得（Charles W. Le Gendre）代表美國與台灣簽訂通商暨船難協助條約，他的簽約對象是台灣的原住民首領卓杞篤（Tauletok），而非滿清的官員代表。

希望我們國人和政府官員，尤其是最高領導者，都能有正確的認識，不要動不動就說：「台灣以前是中國的一部分。」這是錯誤的觀念，不是事實。

卓杞篤面對美國人、英國人、法國人、漢人、琉球人、日本人，許多睿智精彩的對話，英勇果敢的軍事行動，足以拍成一部波瀾壯闊、令人熱血奔騰的史詩電影，此為後記。（作者任職工程業，台中港東南扶輪社社長）