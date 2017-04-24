自由廣場》中生代談蔣銅像爭議處理

小英、柯Ｐ該學學賴清德

◎ 高志仁

近日台北市陽明公園花鐘旁蔣介石銅像遭到斷頭，管理單位市府工務局公園處發出聲明表示，「毀損公物屬公訴罪，得依法進行民刑事求償，請民眾保持理性，勿以身觸法」，「未來公園處會配合警方調查釐清真相，毀損之銅像會委請專家評估是否仍有修復可能，積極進行後續處理。」

其實，與其呼籲民眾理性，還不如官府反求諸己的理性效益更大更廣更實在，這可見於台南市政府規劃於二○一五年三月二十一日週休假期，一日之間拆除十四所國中、小校園蔣介石銅像，台南市公園等其他公共空間蔣像也陸續移除，其間僅引發零星紛爭，賴清德市府的做法，把公私資源的耗費和可能的社會紛擾降到最低，實為蔣像爭議處理典範。

在本土政權全面執政的今天，轉型正義勢必上路的現在，移除公共區域蔣像是中央和地方政府權限可做能做該做的事，政府不做民間自己花力氣精神來做，提醒督促政府不足短缺之處，官府實應深切自省，而非動輒訴諸求償與刑責，蔑視高度爭論議題的公民不服從抵抗內涵，若真如台北市政府公園處聲稱將進行受損蔣像修復，二二八和白色恐怖受難者和家屬情何以堪！

柯文哲市長應思考，蔣像斷頭為何不在台南，而一再發生在台北，關鍵不是民眾理性不理性，而在政府的選擇與作為。文化部知道要在二二八紀念日關閉台北蔣廟，立法院也已通過要求教育部移除全台校園蔣像的提案，足證處理蔣像已累積社會共識，政府好好做，民間自然不必再花多餘力氣。柯市長老愛講「我們有不同的過去，但要走向共同的未來」這廉價的選舉討好語言，實在應該進階追尋歷史正義，亦即「我們有相同『尊蔣崇中』的過去，但要走向不一樣『知蔣立台』的未來。」

（作者為「一中不合作」部落格版主）

維持現狀=永無寧日

◎ 黃惟冰

日前，位於陽明山花鐘旁的蔣介石銅像遭到「斬首」、潑漆，並被噴上「二二八元兇」、「殺人魔」等語句。對此，國民黨政策會執行長蔡正元則說要「以牙還牙」，而退將吳斯懷則表示，再這樣下去，八田與一之外的日本相關圖騰，也都會有人去破壞。

可以想見，若政府繼續「維持現狀」，一方面，類似的「斬首」事件，未來還會發生在其他蔣介石的銅像身上；而另一方面，台灣社會圍繞蔣介石銅像的衝突與報復，也將永無寧日。

蔡政府必須要認清的是，讓蔣介石的銅像持續矗立在全國各地顯眼處，讓路過的人連眼不見為淨都做不到，這樣的決定，絕不是「擱置爭議」，而是「延續爭議」。除非蔡政府認為蔣介石在功過並陳後，仍然匹配「偉人」地位，值得設置銅像供人民膜拜與尊崇，否則，不管從歷史、文化、教育，乃至於國際形象等面向來思考，蔣介石的銅像都應該有所處理，不能積非成是。

事實上，觀察先前地方政府已經有過的經驗，蔣介石銅像的移除，在消除紛爭上，都是短空長多。執行前後，或許有些爭執，一旦大勢底定，不同意見反而取得默契，得以相安無事。此外，桃園的兩蔣文化園區，多年下來也「收留」了許多蔣介石銅像，不僅未曾傳出破壞情事，也有自成一格的文化氛圍，已為後續的銅像安置，提供了合理可行的處理方案。（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

到處砍頭 不如送終

◎ 林青弘

銅像遭砍頭，紀念威權統治的圖騰遭毀損，不僅有法律責任，也是一種激情的言論表達方式。台灣民主已經進步，「以暴制暴」會讓意見兩端的支持者，更有藉口反指對方暴力粗魯。與其坐視民間到處砍頭，象徵上「處死」蔣介石，不如政府正視去除威權統治圖騰，把所有公家機關轄下所屬或管理的蔣介石銅像，一律移除與集中保管。徹底一次「送終」蔣介石，趕走威權、迎向民主，這才是進步價值。

八田與一不是威權統治者，民進黨與其支持者也從未對日本總督豎立銅像與公開崇拜，部分論者以八田與一相比蔣介石，更加見證被統治奴性和愚蠢無知。沒必要到處砍頭報復，為蔣介石銅像送終，以人道方式處理政治圖騰，台灣人可以比中國人更有文化素養與民主風範。

（作者為自由作家，台中市民）