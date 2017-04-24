自由談》反年金改革，暴力上綱，露下限！

反年金改革暴力上綱，打官員、立委、砸媒體採訪車、威嚇上班族…；幾個反年改的「帶頭大哥」，四一九當晚上電視，不講理、不管財政數字，卻放狠話、練肖話、露下限，「殺人都有可能」也出口。這算什麼？

帶頭及聲援四一九的那些能撈就撈族，粗暴打砸行徑簡直像黑幫暴力討債集團，相信絕大多數理性的退休軍公教也看不下去！

「他們」舞著所謂「信賴保護」，當做向政府要錢的依據，以繼續領肥厚年金，但是，這早已被大法官會議推翻、作廢，「他們」卻拿來當做討債的「欠條」，不給就暴力相向逼錢。這又算什麼？

何況，這個所謂「欠條」，根本是當年他們自己搞來自肥的，台灣人民沒同意，根本沒欠他們的，就如十八％，我們存款年息一％多，「他們」十八％，由政府編預算補貼，一年要八百億，不合理、沒法源，肥他們，瘦人民。不該廢嗎？

何況，年金不改革，很快就要破產，屆時，錢早被他們領光光，不但他們沒錢領，現任軍公教人員將來退休時更沒錢可領，他們只顧自己「能撈就撈」，不管年金破產、政府財政崩潰、年輕一代無依。但是，任何一個負責任的政府、政黨、政治人物，能夠任他們蠻幹嗎？

何況，年金改革絕對不是清算，且逐年緩調，夠寬厚了，沒有追回他們已領走的太肥厚年金。改革方案中，年金「樓地板」最低每月三萬二千一百六十元、最高月領十八萬元。十五年改革完成時所得替代率還有六成，比勞工好太多了，也比歐美大多數國家所得替代率高，足夠中等水平生活。

政府如在暴力討債威脅下棄守改革，政府就該廢了！政黨及政客如與暴力討債集團掛勾，台灣人民會用選票把爛政黨及惡政客廢了！（胡文輝）